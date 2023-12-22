▲ 東京改裝車展預告 Subaru推出WRX S4 STI Sport#原型車

每年年初就是日本東京改裝車展的日子，這次將會在2024年1月12日~14日登場，而日本車廠也都會參與這場盛會，Subaru則是打算在這邊推出一輛WRX S4 STI Sport#原型車，並且預告這輛車將會在操控表現上有所提升，但是尚未提到性能表現方面的升級，預期動力不會有太大變動，但應該會採用限量生產的方式，並且僅限於日本市場販售。
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Tokyo Auto Salon日本東京改裝車展是每年初的一大盛事，當然身為日本車廠的Subaru也不會缺席這次的盛會，在1月12~14日的這段期間將會有各國的車迷以及媒體前去採訪，Subaru將會推出一輛WRX S4 STI Sport#原型車，目前這輛車尚未公布全貌，而車輛是基於WRX S4 STI Sport R EX所打造的車令，這輛車是日本市場WRX的旗艦車輛，而在改裝車展當中推出的原型車目前只露出了車尾而已，可以發現尾門上的鴨尾有不同的設計，同時在徽飾部分也採用了黑色取代鍍鉻材質，包含了WRX、S4以及AWD字樣，而STI依舊使用紅色顯現。
目前從外觀上來看，車輛似乎會裝上BBS輪圈，而正面會如何改變還不知道，原廠承諾將會有更好的操控特性以及優異的駕駛感受，因此底盤件的升級是可以預期的，而動力依舊會是一樣的配置，日本市場的WRX皆配置了2.4升水平對臥四缸渦輪增壓引擎，擁有271匹最大馬力以及38.3公斤米的峰值扭力，並且透過CVT變速箱傳遞動力至四個車輪，除了這輛車之外，Subaru還將會帶來擁有碳纖維尾翼的BRZ STI Sport車款，另外還有Levorg Layback STI Performance，此外還有三輛賽車將會展出。