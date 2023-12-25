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MG eHS專利現蹤跡 搭載全新平台想要幹掉Model Y

▲ MG eHS專利現蹤跡 搭載全新平台想要幹掉Model Y
▲ MG eHS專利現蹤跡 搭載全新平台想要幹掉Model Y

Carture 車勢文化

MG品牌歷史悠久，但現在已經被中國上汽集團收購，而在他們的努力之下這個品牌逐漸被市場喜愛，台灣也有著HS以及ZS兩輛車，原廠更用上價格破壞者作為宣傳口號，可見該品牌的車輛相當超值，現在他們則希望讓所有人都知道MG的電動車實力，即將推出純電中型休旅eHS搶攻市場，但這個級距當中有一大票競爭對手，其中也包含了銷售最佳的特斯拉Model Y。

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eHS的專題圖現身，而這輛車雖然沒有非常運動化的外觀，但其風格依舊擁有新潮感受。
eHS的專題圖現身，而這輛車雖然沒有非常運動化的外觀，但其風格依舊擁有新潮感受。
其實MG現在也擁有中型純電休旅Marvel R，而這輛eHS可以說是該車款的下一代產品，只不過是採用了全新的命名方式，意圖讓人更容易聯想到MG，而其設計部分則是中規中矩，並沒有像是Cyberster給大家帶來的亮點，又或者是像MG4 XPower的性能化設計，但至少看起來像是一輛現代化的電動車款，而不是過往該品牌帶來的老舊風格，內裝部分則尚未公布，不過應該會像是MG4 XPower的簡潔設計語彙，畢竟這是現今電動車輛的設計主流。

而該車款機會使用上汽集團最新的MSP底盤平台（Modular Scalable Platform），將可以配置單馬達後驅或者是雙馬達四驅，動力部分目前的Marvel R單馬達擁有178匹、41.8公斤米輸出，最性能的版本為三馬達車型，擁有288匹、67.9公斤米輸出，不過後者將不會在新平台上呈現，而eHS雖然動力尚未公布，但其輸出肯定會比Marvel R更大，另外全新的平台最大可以擁有150kWh的電池容量，對比Marvel R現在的70kWh要大上許多，目前該車輛的續航里程為370公里(WLTP標準)，而究竟會搭載多大的電池目前還是未知數，只知道在2024上半年這輛車將會正式發表，其價格將會是大家關注的焦點。

車頭的貫穿式設計是現在相當流行的趨勢，不過其中央並沒有設計燈具，只有左右兩側的頭燈組會發光。
車頭的貫穿式設計是現在相當流行的趨勢，不過其中央並沒有設計燈具，只有左右兩側的頭燈組會發光。
車側則是維持俐落的風格，透過一些鈑金折現讓車輛更加活潑。
車側則是維持俐落的風格，透過一些鈑金折現讓車輛更加活潑。
車尾的貫穿式尾燈設計也是現在非常流行的配置，而這輛車也將會使用該設計。
車尾的貫穿式尾燈設計也是現在非常流行的配置，而這輛車也將會使用該設計。
尾燈看起來非常地扁，而車輛離地高看起來表現不錯。
尾燈看起來非常地扁，而車輛離地高看起來表現不錯。
這是現行款的Marvel R，其實也看得出來設計風格相當類似即將發表的eHS。
這是現行款的Marvel R，其實也看得出來設計風格相當類似即將發表的eHS。
MG4 XPower內裝非常簡潔但擁有科技感受，eHS應該也會使用這樣的設計風格。
MG4 XPower內裝非常簡潔但擁有科技感受，eHS應該也會使用這樣的設計風格。

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