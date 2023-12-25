▲ MG eHS專利現蹤跡 搭載全新平台想要幹掉Model Y

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其實MG現在也擁有中型純電休旅Marvel R，而這輛eHS可以說是該車款的下一代產品，只不過是採用了全新的命名方式，意圖讓人更容易聯想到MG，而其設計部分則是中規中矩，並沒有像是Cyberster給大家帶來的亮點，又或者是像MG4 XPower的性能化設計，但至少看起來像是一輛現代化的電動車款，而不是過往該品牌帶來的老舊風格，內裝部分則尚未公布，不過應該會像是MG4 XPower的簡潔設計語彙，畢竟這是現今電動車輛的設計主流。
而該車款機會使用上汽集團最新的MSP底盤平台（Modular Scalable Platform），將可以配置單馬達後驅或者是雙馬達四驅，動力部分目前的Marvel R單馬達擁有178匹、41.8公斤米輸出，最性能的版本為三馬達車型，擁有288匹、67.9公斤米輸出，不過後者將不會在新平台上呈現，而eHS雖然動力尚未公布，但其輸出肯定會比Marvel R更大，另外全新的平台最大可以擁有150kWh的電池容量，對比Marvel R現在的70kWh要大上許多，目前該車輛的續航里程為370公里(WLTP標準)，而究竟會搭載多大的電池目前還是未知數，只知道在2024上半年這輛車將會正式發表，其價格將會是大家關注的焦點。