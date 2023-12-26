特企／FJ豐傑生醫獨家推出　在線諮詢、365天免費退換貨保證！

在線免費諮詢 專業零距離
以「安全、有感、誠信、專業」為品牌核心價值的豐傑，特別重視消費者使用的回饋體驗。許多消費者都曾有選購保健品，因不瞭解而盲目跟風下單、買回家浪費了的經驗；又或者手機滑著滑就遇到選擇障礙，不知如何買最適合自己，因此豐傑推出365退換貨保證，用整整365天，給消費者試用、體驗的機會，找到真正適合自己的保健保養品。
FJ豐傑生醫進一步推出「線上專人客服」，便可以解決這樣的問題。邀請到保養品研發師與保健營養師連袂坐鎮，真人在線即時給予消費者免費的專業諮詢服務，不僅解決疑問，更能讓消費者瞭解擦在身體上、吃進肚中的產品是什麼，用專業的角度給出最適當的建議。FJ豐傑生醫創辦人唐勖為董事長強調：「先有專人詢問將錢花在刀口上，再有365天免費退換貨保證！我們要讓所有的消費者在豐傑購物不怕踩雷！」
四大明星商品足量植萃 量身打造
豐傑生醫旗下的保健明星商品，包括業界首創專為女性量身打造的「醇漾容」養顏美容飲，以及純淨無添加的「712D益生菌」；保養類明星商品則首推添加諾貝爾獲獎成分「富勒烯」系列保養品、水楊酸抗痘沐浴露則是最受豐粉們的歡迎。
豐傑生醫指出：「我們有責任設計出符合『消費者需求』的產品，不會為了製造立即見效的假象，而添加可能造成刺激的成分。」因此針對人體所需，以植萃為基底，打造適合台灣人膚質與體質的保養品、保健品，並添加至足量有感。所有產品皆送檢SGS西藥、塑化劑、重金屬等高嚴格品管，並採用具有 ISO22000 / HACCP雙認證的製造工廠、國際多重食品及檢驗合格，讓製程生產透明化。
國際獎項加持 愛心回饋在地
豐傑生醫採用頂級原料、專業生產製程，並將第三方審視抬升至國際級評選，多項產品榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞獲獎的肯定； 85%高純淨魚油也甫獲得2023年度台灣SNQ國家品質標章認證。
除此之外，豐傑旗下團隊自發性至公益團體如伊甸基金會、台灣愛希望兒童關懷發展協會擔任志工、陪伴失親孩子、整理流浪動物籠舍等，回饋在地與社會。創辦人期盼，豐傑生醫成為不分男女老少，心目中保健食品與保養品的第一首選。想了解更多，請上官網。
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