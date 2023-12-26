特企／社群銷售神器　Super 8自動化工具助中小企業將流量變金流

全自動在「對的時間」向「對的人」傳送「對的訊息」
Super 8 在去年年中領先業界推出的行銷自動化工具「自動旅程」，經過這一年多，Super 8 不斷根據企業客戶的需求持續優化功能，串接上網站即時對話插件 Live Chat 和 GA4 數據應用，引入顧客旅程概念，提供現成「旅程模板」，讓所有中小企業可以快速建置自動化流程，不只提升行銷效率，同時提升行銷自動化的精準度。
這次產品發表會正式曝光全面大升級的自動旅程功能，多達 12 種觸發方式，可分為三大類：依好友互動行為、整合其他模組／流程、串接 GA4 事件。品牌可以根據自己的目標和策略，選擇適用渠道（支援 LINE、FB、IG、WhatsApp、Live Chat）、及最適合的觸發條件，來啟動自動旅程。
官網連動 LINE OA 行銷新模式
當自動旅程與 GA4 數據深度整合，使品牌能夠在官網和社群間進行跨渠道行銷服務。這不僅有效掌握顧客在官網的每一個階段，還能透過網站即時對話插件 Live Chat 和 LINE OA（LINE 官方帳號），持續與顧客建立互動和顧客關係經營。
舉例來說，品牌可以在顧客在網站的購物流程中，加入購物車、或是結帳等相關行為時，自動傳送提供誘因的訊息來加速結帳，例如限時折扣碼、免運費或其他具吸引力的促銷方案，刺激顧客完成購買。當顧客將商品加入購物車，未結帳就離開網站時，品牌可以透過 LINE 傳送購物車未結訊息，適時提醒或是誘因的提供，喚回顧客完成購買行為，提高成交的機會。
而品牌都能在 Super 8 自動旅程數據儀表板，即時看到顧客當前參與狀態、訊息的點擊率、產生訂單營收等，以及每個不同路徑中旅程的完成率，了解顧客的互動行為，進而調整出更有效的行銷自動化策略。
網站上的行為歷程整合 LINE 好友資訊
透過 GA4 事件追蹤，Super 8 平台可顯示顧客近 30 天內在官網的所有歷程，提供瀏覽頁面、加入購物車、移除購物車、完成結帳等 4 種歷程顯示。甚至能夠整合電商開店平台的會員資訊，包含：標籤、會員等級、點數、購物金狀態、訂單消費紀錄，使品牌能夠識別在 LINE 上的顧客官網身份，並將官網 / LIVE OA 社群身份進行比對與整合，讓品牌洞察更多顧客資料，還可優化客戶服務、做到進一步的群發再行銷應用。客服人員亦可以透過這些顧客數據，分析了解客戶在官網上的行為，在進行 1 對 1 客戶服務的同時，就能提供更好的解決方案或是相關商品推薦。
提升社群銷售力！ChatPay 訊即購讓客服成為最佳銷售員
而對品牌而言，商品推薦最重要的是能變現跟轉換，加上在快商務趨勢推動，Super 8 與 Uber 聯手推出「ChatPay 訊即購」，只需三個步驟，就能將顧客的諮詢服務轉化為即時銷售收款。
有別於一般的「導購連結」，ChatPay 訊即購免去了點擊連結、跳轉網頁選擇商品、註冊會員等步驟，消費者輕鬆下單和完成交易，並且提供當天派送到家的快商務體驗。此功能讓線上客服化身為最佳銷售員，同時適合像是登山露營品牌等專業顧問式線上銷售，提高轉換率和滿意度，滿足消費者「現在就要」的購物需求。
Super 8 對話式商務專家
Super 8 雲發互動科技在 2018 年率先推出對話式商務行銷科技，成立自有技術團隊並提供客戶客服及行銷場景全方位解決方案。截至 2023 年，雲發互動科技已開發超過 100 種以上客服及行銷功能模組，創造出近 30 億條對話數據，涵蓋電商、旅遊、零售、金融、美妝時尚等產業。藉由一站式服務，為企業客戶提供流量變現解決方案，並透過數據分析掌握超級用戶輪廓，進而透過推薦行銷提升轉換率和吸引更多潛在超級用戶粉絲，有效打造品牌流量池。
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