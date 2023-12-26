外媒曝Intel未來可能拆分成5公司 晶圓代工地位有望僅次於台積電
根據外媒Seeking Alpha 24日報導，英特爾（Intel Corp.）將希望與重心放在晶圓代工後，整間企業未來可能拆分成5個獨立公司，將拆分後的公司估值加總，股價有機會續漲40%。
記者鄭妤安／台北報導
Northland Capital Markets的分析師Gus Richard提到，由季辛格（Pat Gelsinger）帶領的英特爾最終可能會把公司拆分，分別經營Mobileye、Altera、晶圓代工事業、晶片製造設備單位IMS Nanofabrication Global以及產品部門。
Richard認為，拆成獨立的事業，很可能比合併起來還要有價值，現在的問題是在於拆分的時間點，獨立的5間公司加總起來的估值為每股68美元，以英特爾22日收盤48美元計算，代表股價有望續漲約40%。
Richard也表示，英特爾的晶圓代工事業，最終有望拿下全球第2大的排名，僅次於台積電，在頂尖技術方面，英特爾未來或許是唯一能替代台積電的公司，尤其是在AI用ASIC（特定應用積體電路）、CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）及FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列）。
他預估，英特爾今年的內部製造營收約為200億美元，公司拆分若乘以五倍，代表晶圓代工事業的價值可能有1000億美元，推測英特爾有望在2025年重回製造技術的領導寶座。