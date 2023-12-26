54歲任潔玲「祕婚小10歲大陸教授」模樣曝光！愛上台灣轉戰YT發展
前知名購物專家任潔玲，曾是90年代玉女歌手，現年54歲的她今（26）日爆出低調祕婚一事，對象還是小10歲的大陸教授，來台定居還後愛上了台灣風土民情，便決定轉戰YouTube經營，並以「魯夫太美」為頻道名稱，紀錄夫妻倆生活日常，才讓任潔玲的戀情隨之曝光。
記者詹鎰睿／綜合報導
據《鏡週刊》報導，與任潔玲祕婚的老公，原本在廣州某間大學擔任物理系教授，是任潔玲去年長居廣州直播帶貨後認識，兩人隨即陷入熱戀，直到今年低調完成結婚登記，男方也就跟隨著任潔玲來台定居。
有趣的是，任潔玲老公因此愛上台灣，在一個多月前開設YouTube頻道「魯夫太美」，希望在台灣找工作之餘，還能藉此暫時貼補家用，也順便紀錄夫妻倆在台生活日常。可以看到任潔玲的老公戴著眼鏡、長相斯文，給人憨厚老實的感覺，真有大學教授的氣息。目前頻道有4570位訂閱，每部片都有破千觀看數，穩定成長中。
現年54歲的任潔玲，本名賴美玲，擁有台美混血的臉孔，1990年出道後紅極一時，代表作為〈通往溫柔的路〉、〈我就是愛你怎樣〉、〈好久沒有淋雨〉，發行7張專輯後退出音樂圈，並轉戰綜藝節目，2004年更成為知名的購物專家，卻在2016年遇到公司裁員。所幸這幾年，任潔玲除了當起直播主，還跑到大陸直播帶貨，不僅挺過低潮，還因此結識現任老公，經常在社群平台分享幸福生活。
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