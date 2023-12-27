本季日本最強投！千賀滉大「幽靈指叉」讓打者揮空率登全聯盟最猛
本季轉戰大聯盟（MLB）紐約大都會的日籍強投千賀滉大，在首年就展現王牌身手，整季拿下12勝、7敗送出202次三振，此外根據數據網站《FanGraphs》透露，千賀滉大的「幽靈指叉」，在本季讓打者揮空率達59.5%，是本季大聯盟在對手共200次以上揮擊的球種中，揮空率最高的單一球種。
記者張志宇/綜合報導
千賀滉大不僅有上看100英里的火球，更還有指叉球、滑球、曲球、切球、變速球等球種，據統計，本季千賀共投了664顆指叉球，佔比為整體的23.8％，讓對手揮空率高達59.5％，不但為全大聯盟最佳，被打擊率更低到只有0.110。
千賀滉大本季三振數突破「200大關」是繼野茂英雄、松阪大輔、達比修有、大谷翔平後，成為第5位寫下單季破200K日籍投手，更是大都會隊史首位在新人年達成200K的投手，也是日籍投手第4人，前3位分別是松坂大輔、達比修有和野茂英雄。
此外千賀滉大本季防禦率為2.98，也是繼1995年野茂英雄後，第2位新人年就繳出200K與2字頭防禦率的日籍投手；而日本投手新人年最多勝為野茂英雄與松坂並列（13勝）。
值得一提，大都會在季前重金找來兩位賽揚強投Max Scherzer 與Justin Verlander，但皆未能將球隊戰績拉起，並相繼在季中透過交易離開球隊，反到是季前加盟的千賀滉大擁有穩定表現，可說是本季大都會的王牌。
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