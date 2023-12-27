百萬象迷瘋狂！中信兄弟與讀賣巨人交流戰台北捷運主題車廂登場

本季日本最強投！千賀滉大「幽靈指叉」讓打者揮空率登全聯盟最猛

▲根據數據網站《FanGraphs》透露，千賀滉大的「幽靈指叉」，在本季讓打者揮空率達59.5%，是本季大聯盟在對手共200次以上揮擊的球種中，揮空率最高的單一球種。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據數據網站《FanGraphs》透露，千賀滉大的「幽靈指叉」，在本季讓打者揮空率達59.5%，是本季大聯盟在對手共200次以上揮擊的球種中，揮空率最高的單一球種。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

本季轉戰大聯盟（MLB）紐約大都會的日籍強投千賀滉大，在首年就展現王牌身手，整季拿下12勝、7敗送出202次三振，此外根據數據網站《FanGraphs》透露，千賀滉大的「幽靈指叉」，在本季讓打者揮空率達59.5%，是本季大聯盟在對手共200次以上揮擊的球種中，揮空率最高的單一球種。

我是廣告 請繼續往下閱讀
千賀滉大不僅有上看100英里的火球，更還有指叉球、滑球、曲球、切球、變速球等球種，據統計，本季千賀共投了664顆指叉球，佔比為整體的23.8％，讓對手揮空率高達59.5％，不但為全大聯盟最佳，被打擊率更低到只有0.110。

千賀滉大本季三振數突破「200大關」是繼野茂英雄、松阪大輔、達比修有、大谷翔平後，成為第5位寫下單季破200K日籍投手，更是大都會隊史首位在新人年達成200K的投手，也是日籍投手第4人，前3位分別是松坂大輔、達比修有和野茂英雄。

此外千賀滉大本季防禦率為2.98，也是繼1995年野茂英雄後，第2位新人年就繳出200K與2字頭防禦率的日籍投手；而日本投手新人年最多勝為野茂英雄與松坂並列（13勝）。

值得一提，大都會在季前重金找來兩位賽揚強投Max Scherzer 與Justin Verlander，但皆未能將球隊戰績拉起，並相繼在季中透過交易離開球隊，反到是季前加盟的千賀滉大擁有穩定表現，可說是本季大都會的王牌。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／沒大谷也無山本!洋基補強遭道奇海放　美媒：將展開銀彈攻勢

MLB／曾經對陳鴻文敲出安打！前大谷翔平隊友Simmons宣布正式退役

MLB／美聯外野防守最強！四屆金手套Kiermaier 1年3.1億回歸藍鳥

MLB／「台灣殺手」今永昇太赴美談約！洋基、大都會、紅襪最積極

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選