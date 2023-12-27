媽媽市長在睡覺？綠批中市府無視中央修改規定、狂開交通罰單

我是廣告 請繼續往下閱讀
市議員李天生說，很多道路的條件非常不好，鄉間社區小路劃雙黃線，近來大家不敢停騎樓，改路邊停車，導致路寬更加不足、開車經過壓線，又被檢舉達人開單，不斷惡性循環。這些不合理的現象，明明中央已訂出修正措施減輕人民負擔，盧市府握著權力的把柄，為何不作為？
市議員張家銨批評，市府沒做好人本交通建設、公共運輸不完善，很多地區未做都市計劃，公設保留地不足、沒地蓋停車場，現在大家無法安心開車、停車，甚至連回家都害怕。
市議員曾朝榮說，林佳龍時代交通違規收入僅4.9億，盧秀燕甫上任就暴增到20億，今年目前已近30億，他指出交通部12月5日再度發文，依《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條規定，未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，可予以勸導不舉發，交通部與內政部也列舉16項可勸導免舉發的認定原則，由內政部警政署函送各警察機關作為執法依據。他舉高雄市為例，已執行騎樓容留1.5公尺寬度即可停車，但台中市就是不採納，繼續把人民荷包當提款機。
市議員何文海、陳雅惠要求善待台中市民，應該先勸導再開罰，超收的違停罰款不該入市庫、專用在交通改善。
盧秀燕表示，交通部建議地方適度放寬，但對公務員免責沒統一規定，例如經勸導不聽才開罰單，卻未規定警察如何勸導才算成功等細節，全國22縣市無法進一步執行。目前地方正在串連，希望交通部召集各縣市訂出統一規定、全國標準一致，執行就會更順利。她表示相信交通部是好意，但執行不該引發爭議，才會一百分。