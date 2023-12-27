中島美嘉演出前1小時突喊卡！驚傳無故病倒 歌迷怨交通費沒補助
40歲日本天后中島美嘉驚傳掛病號！原定昨（26）日在埼玉縣熊谷市舉辦的晚餐秀臨時取消，開唱前1小時突然喊卡，讓到場的歌迷相當錯愕，也很擔心中島美嘉的健康狀況，由於該演出票價不低，許多粉絲遠道而來支持，遇到這樣的狀況，也提出需求希望能補償交通及住宿方面的費用。
記者江芷稜／綜合報導
中島美嘉的晚餐秀原定於埼玉縣熊谷市的Hotel Garden Palace舉行，有下午4時、晚上7時的2個場次，由於是小場地演出，講求讓歌迷近距離接觸偶像，入場人數較少，還能享用餐點，費用自然較高，門票售價為每人27,000日幣（約5,900元台幣），另販售線上觀賞票券，每人要價15,000日圓（新台幣3,300元），有許多歌迷從外地前來支持，沒想到會突然臨時喊卡。
經紀公司在開演前1小時宣布取消演出，聲明表示「中島美嘉本人身體不適，經判斷無法帶給大家完美的表演，決定終止演出」，未來會延期再次舉辦晚餐秀，粉絲可持原票券進場，或選擇退票退費，為觀眾帶來不便相當抱歉。由於聲明裡未說明中島美嘉的狀況，令粉絲相當擔心，紛紛湧入她的IG關心，祝她早日康復。
由於不少觀眾從外地前來，想要一睹天后風采，卻在最後一刻被告知活動取消，對於主辦單位單純退票的安排，覺得並不合理，認為太晚宣布停辦消息，讓歌迷們花費許多支出，希望能補償外地粉絲的住宿和交通費用。
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