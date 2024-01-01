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走路慢吞吞！他以為筋骨老化　健檢驚見「指數近4千」快爆血管　

▲有民眾發現走路比以前慢、移動力差很多，以為是老化，健檢後驚見心血管鈣化指數飆到3755，冠狀動脈阻塞風險極高。（示意圖，非當事人／記者葉政勳攝）
▲有民眾發現走路比以前慢、移動力差很多，以為是老化，健檢後驚見心血管鈣化指數飆到3755，冠狀動脈阻塞風險極高。（示意圖，非當事人／記者葉政勳攝）

家庭消費中心／綜合報導

何先生一直以來都沒有定期健檢的習慣，最近體力明顯下降，走路也比以前慢，他自覺就是老化，去看骨科，發現脊椎退化並長骨刺，但家人認為移動力差很多，事情恐不單純，於是安排他接受詳細健檢，結果證實脊椎輕微退化，卻驚見心血管鈣化指數飆到3755，冠狀動脈阻塞風險極高，原因與高血壓長期控制不佳有關 。
 
北投健康管理醫院副院長錢政平說，心血管疾病在國人十大死因僅次於癌症，有家族史、肥胖、抽菸或三高族群等都是高危險群，但心血管出現異常通常沒症狀，少數患者或等到嚴重時，才可能會出現頭痛、頭暈、耳鳴、心悸、流鼻血、兩肩酸痛，更明顯會有噁心、嘔吐、昏迷、無力等不適。

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▲台灣肥胖率遠超日本10倍之多，不少網友認為主要原因在於「台灣人太愛外食」。（示意圖／取自pixabay）
▲心血管疾病在國人十大死因僅次於癌症，有家族史、肥胖、抽菸、三高族群都是高危險群。（示意圖／取自pixabay）
若血壓太高，會造成動脈阻力增加，進而導致供應心臟血流的冠狀動脈硬化，嚴重時可能阻斷血液流動，造成急性心肌梗塞，心肌會在瞬間因缺乏氧氣、養分而受損，這時會出現急性胸痛、冒冷汗、暈眩、嘔吐等症狀，甚至死亡。

一般心血管鈣化指數若低於100，10年內發生心臟疾病的風險為4.7%；指數在100到300之間，風險將升至8.3%；指數超過300，風險將增為13.1%。而何先生的心臟鈣化指數衝到3755，風險已高到難以推估發病機率。
 
錢政平表示，想有效預防心血管疾病，必須透過健檢才能清楚心血管健康狀況，若有三高，可搭配頸動脈超音波檢查，或進一步安排高階影像查如腦心血管磁振造影，以便觀察血管有無病變，及冠狀動脈鈣化分析（CAC），以確認冠狀動脈鈣化程度，平時則應養成運動、均衡飲食習慣才好。

🟡心血管鈣化注意事項

📍超過45歲後應定時測量血壓，最好每天早、晚各量1次

📍戒菸，減少飲酒

📍培養運動習慣，不熬夜

📍氣溫下降時注意保暖 

📍定期健檢掌握心血管健康狀況

📍若有三高，健檢可搭配頸動脈超音波，或腦心血管磁振造影、冠狀動脈鈣化分析（CAC）等檢查

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