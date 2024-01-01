走路慢吞吞！他以為筋骨老化　健檢驚見「指數近4千」快爆血管　

北投健康管理醫院副院長錢政平說，心血管疾病在國人十大死因僅次於癌症，有家族史、肥胖、抽菸或三高族群等都是高危險群，但心血管出現異常通常沒症狀，少數患者或等到嚴重時，才可能會出現頭痛、頭暈、耳鳴、心悸、流鼻血、兩肩酸痛，更明顯會有噁心、嘔吐、昏迷、無力等不適。
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一般心血管鈣化指數若低於100，10年內發生心臟疾病的風險為4.7%；指數在100到300之間，風險將升至8.3%；指數超過300，風險將增為13.1%。而何先生的心臟鈣化指數衝到3755，風險已高到難以推估發病機率。
錢政平表示，想有效預防心血管疾病，必須透過健檢才能清楚心血管健康狀況，若有三高，可搭配頸動脈超音波檢查，或進一步安排高階影像查如腦心血管磁振造影，以便觀察血管有無病變，及冠狀動脈鈣化分析（CAC），以確認冠狀動脈鈣化程度，平時則應養成運動、均衡飲食習慣才好。
🟡心血管鈣化注意事項
📍超過45歲後應定時測量血壓，最好每天早、晚各量1次
📍戒菸，減少飲酒
📍培養運動習慣，不熬夜
📍氣溫下降時注意保暖
📍定期健檢掌握心血管健康狀況
📍若有三高，健檢可搭配頸動脈超音波，或腦心血管磁振造影、冠狀動脈鈣化分析（CAC）等檢查