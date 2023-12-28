▲Porsche 911 GT3 RS 領軍 台北保時捷中心參與新車暨新能源車特展

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同時，呼應本次展覽的新能源車主題，保時捷最先進的純電跨界獵跑 Taycan Cross Turismo 也登台亮相。由 Porsche Taiwan 特別打造的 Taycan 4S Cross Turismo《Dreams Electrified 訂製款 》擁有金屬冰灰色車身搭配專屬訂製的冰梅粉烤漆輪圈，耀眼獨特的配色完整體現可讓車主隨心所欲選擇的Porsche Exclusive Manufaktur保時捷個人化訂製服務。源自 800 V 電力架構驅動的高性能動力，搭配高科技底盤搭載四輪驅動及主動式氣壓懸載系統，讓具有剽悍性能、越野外型的純電動跨界獵跑 Taycan Cross Turismo，即使在越野、非平坦道路上，都能帶給車主科技與質感兼具的自在旅程。自2019年全球發表之後，Taycan 純電跑車的成功預告著保時捷其他車系也將陸續邁向電氣化的全新時代。
陳列在當家跑車 911 後方展區中央的是今年甫在台發表的小改款 Cayenne車系。被喻為「保時捷史上最大幅的產品更新之一」的全新Cayenne，無論是氣宇軒昂的豪華 SUV 風格，或是動感帥氣的 Coupé 跑車氣息，擁有保時捷運動血統的 Cayenne 在任何地形皆能完美展現舒適與性能兼備的圓滿雙重奏。另一款保時捷 SUV Macan 將保時捷必備的跑車性能與運動、時尚都會感完美融合，賦予 Macan 令人難以抗拒的跑格魅力，尤其深受女性車主喜愛。展示車採用金屬赤銅紅色塗裝，搭配 20 吋Macan S輪圈施以深鈦灰色塗裝，凸顯低調奢華的時尚風格。風格獨具、集優雅與動感於一身並擁有金屬墨玉黑色外觀的豪華四門運動轎跑 Panamera 也一同在車展現場亮相，將保時捷的精銳產品陣容完整呈現於車迷面前。本屆睽違四年的台北車展，保時捷全車系家族最新車款同台登場，即將帶給車迷精彩絕倫的視覺饗宴。
汎德永業集團保時捷業務管理處副總經理王照銓表示：「這次台北車展保時捷車款精銳盡出，今年更適逢保時捷75周年暨 911 問世 60 周年，我們特別帶來 992 世代的顛峰之作：只為性能而生的 911 GT3 RS 作為主秀，邀請車迷親眼目睹保時捷精湛的汽車工藝和與為賽道而生的極致性能！」
今年的台北新車暨新能源車特展是睽違四年、疫情後首度回歸，超過20個知名汽車品牌再度齊聚南港展覽館。此屆保時捷展區呼應內湖台北保時捷中心的Destination Porsche設計概念，除了展車區，現場也規劃了原廠精品展售區以及客休區，讓車迷們在車展盡情賞車之餘，也能有空間互相交流。現場還將推出車展期間限定精品優惠，包含車展現場、內湖台北保時捷中心、台北敦南展示中心及近期進駐新光三越Diamond Towers 的Porsche NOW 全新型態概念店提供原廠精品九折與精美限定優惠套組，讓保時捷車迷們暢意逛展，滿載而歸！
相關優惠訊息
- 全新Cayenne 指定現車享財務禮遇方案，詳情請洽台北保時捷中心銷售顧問。
- 即日起至2024年1月1日止，台北車展現場、內湖、敦南展示中心及Porsche NOW 全新型態概念店精品九折優惠，特殊商品除外。
- 彩繪系列保溫杯 / 任一款鑰匙圈：車展合購優惠套組 2,950元，加贈保時捷束口袋乙只。
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