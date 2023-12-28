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INEOS Grenadier 初登 2024 新車暨新能源車特展！硬派風格選配件首曝光

▲INEOS Grenadier 初登 2024 新車暨新能源車特展！硬派風格選配件首曝光
▲INEOS Grenadier 初登 2024 新車暨新能源車特展！硬派風格選配件首曝光

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永三汽車集團旗下最新代理品牌 - INEOS Grenadier，於今年九月在台盛大發表品牌後，將以 倍受廣大車迷注目之姿，參與 2024 台北新車暨新能源車特展，並將首度展示多樣原廠風格配 件，豐富呈現個人旅行風範與時髦生活態度。

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INEOS Grenadier 於 2017 年由 INEOS 集團創辦人 Jim Ratcliffe 所創立，因深感市面上既有 的越野車無一能滿足他苛求完美的期待，於是集結各領域菁英，傾注全力創立 INEOS Automotive 團隊，結合英式粗獷主義設計靈魂與德國精密嚴謹的造車工藝，頂級硬派新星 – INEOS Grenadier 因而誕生。

今年 INEOS Grenadier 展區分為兩大主題，分別為著重硬派實力的「專業探險」區域及悠享 生活時尚的「極致風格」區。專業探險區凸顯 Grenadier 強大的越野性能，應對全地形及多 變氣候，皆能無所畏懼 ; 展示地台特別設置鏡面結構，一窺堅固耐用的梯形大樑底盤。極致風 格區則首次展現 Grenadier 原廠多樣風格化選配件，如裝載專業運動裝備的自行車固定組， 提供專業玩家級火力支援。另有為多功能儲物需求所專屬打造之後車廂物品固定網、兼具生活 風格與實用性的油桶固定組與尾門兩用收折式邊桌及戰術掛板，旅程行囊一次備齊，實踐內心 探索渴望，即刻啟程。

車展期間，同步推出 INEOS Grenadier 原廠精品，具標誌性的 T 恤、馬克杯、機能圍脖、以 及眾所期待的 1:18 Grenadier 汽車模型，將首度限量販售。現場消費滿 2,000 元(含)以上， 即可獲得 2024 品牌訂製紅包組。此外，品牌也將於展區舉行「好運搖搖樂」抽獎， 及週末 限定 12/30(六) - 12/31(日) 品牌搶答互動活動，備有豐富多樣的品牌小禮，將與現場的車迷 朋友們一起同歡。INEOS Grenadier 硬派實力本格，期待您親身體驗，眼見為憑。

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