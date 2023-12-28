▲Aston Martin DBS 770 Ultimate 亮相台北車展

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全新設計的車頭具有更大的中央水箱護罩及左右進氣孔，提供絕佳散熱效果；車身整體更為壯碩的姿態與外顯肌肉曲線令人印象深刻，新式無邊框後視鏡提供了駕乘者嶄新的視覺體驗。DB12 象徵品牌新時代的開啟，採用最新 Aston Martin 飛翼廠徽，亦是首輛採用此廠徽之車款。
DB12 搭載 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎， 由 Aston Martin 工程師獨家調校，透過特製凸輪軸、優化壓縮比、渦輪升級與強化冷卻系統，實現驚人的 680 PS 與 800 Nm 扭力；僅須 3.6 秒即可自靜止加速至 100 公里/小時，極速則高達 325 公里/小時。DB12 的優異動力透過 8 速自排變速箱傳遞，相較於 DB11，縮短後的最終傳動比為 3.083.1，令變速箱換檔動作更為綿密，增添駕駛的操控樂趣。
DB12 搭載 DB 車系首見的電子限滑差速器 (E-Diff)，透過與電子車身穩定系統 (ESC) 的無間合作， 大幅提升車輛全天候的過彎表現。全新 DB12 底盤整體剛性提高 7 %，增強車輛操駕精確度與駕駛互動性。新一代智能自適應懸吊系統的導入及精心調校的防傾桿組件，激發 DB12 無限潛能。相較於 DB11，自適應懸吊系統提升了 500% 的可變作動區間，其寬廣的範圍使 DB12 於 GT 及 Sports+ 模式擁有更顯著的差異性。DB12 共有五種駕駛模式，切換至 GT 模式時，駕駛同時能享受卓越車身動態及豪華乘坐品質，而 Sport 與 Sport+模式則減少動態系統介入，強化車輛動態敏捷及靈活性，創造趣味無窮的離心力快感。
為確保其煞車性能與強悍動力相符，DB12 標配前 400mm、後 360mm 的通風劃線打孔碟盤，煞車踩踏回饋經調整後賦予線性且即時的制動力。DB12 同時提供陶瓷碳纖維煞車 (CCB) 選配，可在高達 800°C 的溫度下提供更強勁的煞車力道並增強使用效能，減輕 27 公斤的簧下重量更益於操控與轉向回饋。
DB12 是市售首輛搭載 Michelin 全新胎款 Pilot Sport S 5 的車款。胎壁上擁有"AML" 字樣，表示品牌不惜成本透過專屬研發的複合材質配方，確保車輛無論在濕滑或乾燥路面皆擁有優異的抓地力，同時減少 20% 輪胎噪音，優化乘客的舒適體驗。
DB12 內裝將當代設計與經典工藝完美結合，著重於駕駛導向，巧妙將科技及奢華材質融入使用情境中，在觸控螢幕及實體按鈕間取得完美平衡，提供駕駛最直覺的使用體驗。車室空間採用來自蘇格蘭、溫潤香氣且手工縫製的 Bridge of Weir 頂級皮革包覆，可選用最頂級的全真皮皮革或 Alcantara 材質，綴以全新菱格紋衍縫飾紋，呈現Aston Martin 追求精緻細節與獨到的美學品味。
DB12 導入首套由 Aston Martin 自主開發設計的全新世代資訊娛樂系統，採用雙 10.25 吋、1970 x 720 高解析度之螢幕，電容式觸控反應僅需 30 毫秒； 支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，並提供無線 (OTA) 軟體更新，全面升級駕控體驗。DB12 標配 11 支 Aston Martin 揚聲器 390 瓦音響系統，採用 QuantumLogic® 專利技術，建立車室空間完美音場感受。
Aston Martin 與全新合作夥伴 Bowers & Wilkins 開發的環繞音響系統，乃音響愛好族群的絕佳選擇。此系統採用 Bowers &Wilkins 獨家專利技術，且針對 DB12 內部空間進行專屬聲學設計，共 15 支揚聲器搭配雙擴大機之 1,170 瓦環繞音響系統，交織出最扣人心弦的心靈悸動。
DB12 發表正值 Aston Martin 建廠 110 年及 DB 車系 75 週年紀念，繼承 Aston Martin 經典 DB 血脈，將超凡駕駛體驗、領先科技與千錘百煉的頂級手工內裝完美融合，成就 Aston Martin 史上最面面俱到且富藏內涵的 DB 車款，樹立車壇新典範。
DBS 770 Ultimate 代表世代旗艦GT的最終樂章， DBS770 Ultimate 限量推出Coupe硬頂車型和Volante敞篷車型，分別僅生產300輛及199輛，全數已於正式發表前售磬，是 Aston Martin 迄今性能最極致的 DBS 車款。
DBS 770 Ultimate外觀經過精雕細琢與多處碳纖維部件加持，吸睛外表下同時提升散熱品質，呈現自信與永不妥協的獨到英倫美學。DBS 770 Ultimate 搭載強勁的5.2升V12雙渦輪增壓引擎，受益於點火系統優化及渦輪增壓值提升，可爆發高達 770 PS 與900 Nm的強悍動力，變速箱也經過賽車部門獨特調校以提高換檔速度，同時導入全新方向機固定座，提供更多來自路面的反饋並增進轉向手感，擁有無比信心與優異動態循跡性，與出色性能共譜 V12引擎華麗交響樂章。底盤部分，DBS 770 Ultimate標配碳纖維陶瓷煞車系統 (CCB) 提供車輛與生俱來的優異煞車性能，21 吋輪框則自品牌頂規車型Aston Martin Valkyrie 與 Victor 汲取靈感，為車輛外觀增添霸氣懾人的王者風範。
DBS 770 Ultimate 於內裝加入嶄新設計元素，為彰顯旗艦定位，標配採用全真皮黑色皮革與Alcantara 麂皮點綴的Sports Plus跑車座椅輔以風琴式圖騰，碳纖維換檔撥片也在標準配備之列，座椅可選配更具運動性格的Aston Martin輕量化賽車桶椅。DBS 770 Ultimate同時導入多樣化客製選配，如同色或對比色的座椅皮革滾邊和縫線、中央扶手蓋皮帶飾條搭以鑲有雷射雕刻的DBS 770 Ultimate 專屬金屬扣環等。
本次展出之 DBS770 Ultimate選擇一系列訂製Q選配，包含金色雙飾條外觀塗裝、個性化黑白英國國旗飛翼廠徽，輕量化碳纖維跑車座椅飾以編織皮革內緣，皆由 Q by Aston Martin 特殊訂製部門的設計師與專家們設計，提供一套專屬訂製選擇，實現您的夢想與渴望，每款車型從外觀至內裝皆能交由Q by Aston Martin打造真正貼近車主想像的 Aston Martin，賦予獨一無二的生命故事。
DBS 770 Ultimate不僅是一輛超越歷代的極限座駕，更是Aston Martin極致工藝與卓越科技的結晶，將駕馭者帶入奢華與速度的極致領域。
Vantage F1® Edition乃Aston Martin睽違六十餘年、重返F1®賽事榮耀的全新里程碑。工程團隊以F1® 官方安全車為啟發，在性能追求與車藝表現上，均展現再創巔峰的不凡之姿。Vantage F1® Edition搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，將馬力一舉提升至535 PS，精心調校後的8速自排變速箱可有效縮短換檔所需時間。底盤配備重新設計的減震器結構，前部結構剛性大幅增加，轉向手感及反應速度亦有效提升。
品牌為 Vantage F1® Edition 設計專屬AeroKit 亮黑色擾流空力套件，在高速行駛下，提供前、後方共計200kg的下壓力，有效優化車身整體平衡，成就亮眼的圈速表現。外觀部分，Vantage F1® Edition 飾以Solid Matte Dark Grey 暗灰色條紋賽車塗裝，並擁有多款限定漆色可供選擇，包括經典 Aston Martin Racing Green賽車綠車色、沉穩內斂的Jet Black 墨石黑與經典雋永Lunar White 月光白皆於選色之列，針對各車色亦有消光及亮面兩種漆色表面處理方式。
內裝部分則擁有專屬Obsidian Black曜石黑皮革與 Phantom Grey 幻影灰麂皮搭配，打造識別度極高的霸氣內外觀。Aston Martin以F1® 賽事精神貫穿Vantage敏捷狂放的優越本質，詮釋為賽道而生之競速靈魂。
Aston Martin 勁旅DBX707結合強勁性能、優秀動態表現與奢華英倫的LSUV外觀設計，代表性能追求與駕馭渴望的登峰造極。成為速度最快、動力最強與操控最佳，是DBX707的設計理念。動力方面，DBX707搭載4.0升 V8雙渦輪增壓引擎，歸功於滾珠式軸承渦輪及品牌獨特調校，可榨出最高馬力707 PS及最大扭力900 Nm的傲人數據， 0-100 公里/小時加速時間僅需3.3秒。DBX707配備性能全面升級，包括碳纖維陶瓷煞車碟盤、電子限滑差速器（E-Diff）與全自動的前後扭力分配系統，集結底盤與動力的純熟技術，傳遞細膩駕馭的甜蜜平衡，打造循跡與靈活性相互共存的最佳組合。
充滿運動性的風格也在內裝設計上展露無遺，五人座、大尺寸全景玻璃車頂之設定，擁有充裕寬敞的乘坐體驗；632 升後車廂搭配後排座椅40:20:40之傾倒設計，可自由配置靈活空間，輕鬆滿足不同族群的生活型態與休閒樂趣。DBX707 標配運動化座椅（亦可選擇舒適化座椅），皮革則提供兩種設計，標準款 Accelerate Sport 極速套件，以真皮皮革和 Alcantara® 面料巧妙搭配；以及列為加價選配的Inspire Sport匠心套件，採用頂級半苯染皮，輔以Aston Martin 飛翼繡線座椅頭枕徽飾及鑲有經典網孔與飾條的奢華座椅，展現濃厚手工匠心質感。
DBX707 翻轉既有 LSUV 刻板框架，完整展現品牌本身獨樹一幟的英倫內涵外，更捕捉其動態時的精準轉向與傲人氣度，利用更亮眼的肌肉線條加以詮釋，最終呈現豪華休旅性能之作。
Aston Martin與英國頂級自行車製造商 J.Laverack攜手合作，採用與製造Aston Martin 車輛相同的流程與技術，推出令人矚目的 .1R 自行車系列。集合 J.Laverack 的卓越工藝和 Aston Martin 的獨到設計，成就自行車界最先進、最高度客製化的車款。 J.Laverack Aston Martin .1R以Aston Martin車款獨特的黃金比例車身線條為靈感，車架由航太級3D列印鈦金屬與Aston Martin Valkyire 女武神相同的碳纖維材質組成，同時，車身上無任何螺絲及線組外露，呈現出流暢而極富動感的外觀。相關配備上同樣堅持追求卓越品質，採用世界首見、整合於車架內的專屬煞車系統、碳纖維輪組及頂尖電子變速系統，確保在各種騎行條件下都能保持最高效能。
J.Laverack Aston Martin .1R自行車除了外在設計和獨門技術優勢外更注重品質，確保車輛每一細節都達到最高標準，因此每輛車的製造工時更超越 1,000 小時。自行車的配色也受到 Aston Martin啟發，於車身各部位可選擇與Aston Martin車款相同的烤漆與皮革材質，為騎行者呈現極致的品味與風采。J.Laverack Aston Martin .1R不僅是一輛自行車，更是 Aston Martin 和 J.Laverack 共同打造的藝術品，將滿足層峰騎行愛好者前所未有的奢華訂製體驗與感官享受。