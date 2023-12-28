▲ 台北車展規模銳減大不如前，花250元看辛酸，疫情後的首屆也會是最後一屆？

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兩年一度由公會舉辦的台北車展可說是國內車壇盛事，也是身為汽車媒體人必參加的活動，想當年台北車展各車廠品牌與媒體攤位擠滿了場地不算大的世貿一館，各品牌也使出渾身解數大秀科技與概念車欲成為場內最閃亮的焦點，而隔天民眾日不管是買車看車還是賞車模的，總之滿滿人潮都將館內擠得水洩不通，之後於2018台北車展，展覽場地則移到南港展覽館一館，並且規劃1和4樓兩個樓層，更大的場地不僅讓品牌有更寬闊的展區，參觀環境與感受也變得更加舒適，然而在舉辦2020台北車展後，國內就受到了新冠肺炎的侵襲，所有大大小小的集會甚至辦公都被迫取消，如今事隔四年終於迎來了睽違已久的台北車展，展場依舊在南港展覽館一館，並因應市場新能源趨勢本屆為台北新車暨新能源車特展。
睽違四年本應熱鬧非凡，但沒想到本屆參加廠商寥寥無幾，僅Aston Martin、Bentley、BMW、Infiniti、Lotus、Lamborghini、Lexus、Luxgen、Mclaren、MinI、Nissan、Opel、Porsche、Subaru、Suzuki、Tesla、Toyota…等20個品牌，場地也因此縮小到僅剩一樓的一半，相較於過往盛況本屆只能以淒涼形容。由於參展品牌變少相對展出車款的可看性也降低許多，雖然BMW與Mini有展出新世代i5與Mini Countryman，但也都先前就已發表亮相過的車款，較為有新意的算是Lexus全新小休旅LBX、Toyota bZ Compact SUV和Nissan Ariya。
本屆台北車展規模大幅縮水似乎也不意外，因為國際車展在疫情前所帶來的效益也不如以往，車廠參展的意願也就降低，並將其預算改投入其它宣傳形式，之後疫情解封復甦後首要目標則是恢復公司嚴重受挫的收益，在此情況自然讓更多廠商不想參展，不然就在有限預算改參加較具代表性的車展，抑或將預算用於自行展覽或其它宣傳行銷活動。而國際車展在面對廠商意願降低情況也不得不重新規劃改變形式，讓整體展覽可看性比以往更高，藉以吸引廠商和盼望民眾回流。
至於台北車展往年除車廠帶來的概念車較具看頭外，其餘也沒任何規劃或是宣傳主題，簡單來說就是賣車大會和拍車模。如今隨著廠商宣傳方式與預算運用的轉變，加上車展效益不彰和網路上賣車資訊的方便性，都讓車展的重要性不如以往，看來台北車展要回復過往榮景應該是不可能了。