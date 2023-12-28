全臺首本TNFD正式框架編撰　中信金控揭自然議題風險及機會控管力

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此外，中信金控2022年加入TNFD即積極參與聯合國環境規劃署金融倡議（United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI）支持的離岸風電試算試行計畫，與全球42家金融機構一同應用LEAP分析步驟辨識離岸風電案場對於自然生態系之依賴與衝擊，並從衍生的風險深入探討關鍵利害關係人之人權議題與議合，為完整執行LEAP流程的具體成果。
《2022自然相關財務揭露報告書》亦說明中信金控對降低自然環境衝擊所做的努力，位於臺北市南港區的中國信託金融園區以「零碳綠色建築」為目標，榮獲臺灣綠建築（EEWH）鑽石級標章及（Leadership in Energy and Environmental Design v4.1 Operations and Maintenance, LEED v4.1 O+M）白金級商辦大樓認證，所認養的「三重世貿公園」仿造臺灣森林的遮陰環境與濕度，打造全臺首座城市蕨類生態公園，種有131種蕨類植物，形成良好生態圈。
中信金控更透過「Home Run Taiwan一日環境趣」不定期舉辦溼地候鳥與植物生態、河川鳥類生態保育、移除外來種、海岸植林等生態活動及講座，強化民眾保育自然與生物多樣性意識，2019年至今吸引逾680人參與，觸及逾200萬人次。
中信金控為臺灣第一家加入且成為TNFD工作小組成員之企業，與全球超過250家會員機構共同貢獻跨領域專業知識及經驗，未來將持續發揮金融影響力，依循TNFD正式框架，掌握自然議題所產生的風險與機會。