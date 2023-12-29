倒數15天最新戰報／最末場政見會！賴侯柯開場對「割頸案」表哀悼

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民眾黨總統候選人柯文哲在首輪政見發表時，率先表示「在準備今天的政見的時候，就覺得心神不寧，因為得知有一位新北的國中生，被殺了好幾刀在昨天宣告不治」。因此想對這位同學跟家屬，表達關心和陪伴，也邀請全國同胞一起為這位同學跟家屬默哀10秒鐘。柯文哲提到，要如何建構一個社會安全網，來讓孩子跟家長，可以安全的生活，這是作為領導人要思考的，他也邀請兩位總統候選人一起思考來提出看法。
在政見發表過程中，三方持續有攻有守，期間柯文哲一度爆氣，回嗆賴清德「台灣的詐騙案很多，賴清德就是在示範詐騙」，還說「把我利用完了、拿到政權了、就把我踢走，兩岸一家親我2015年就講過了，你們當時怎麼不覺得有問題？」，不過對於賴清德剛才在說丟掉邦交國，我們在批評政府，他則回應「我知道台灣外交有困境，我不會去批評我們自己政府」。
針對賴清德發言指出他的市政做最好，自己在三組人當中，行政歷練最豐富，最能夠推動國家穩健前進；也是唯一沒有投資事業，沒有炒房，也沒有炒地皮，柯文哲也反酸「你自認成績很好，虧你還是醫生，你忘了你當市長的時候登革熱死了多少人？」。
【國民黨】
國民黨總統候選人侯友宜在第一輪發言中，用10分鐘時長闡述曝光探視被同學刺殺身亡的國三生時，向他喊話「你要撐著，你應該要活著回來」，不過最後還是無法把他生命及時搶救，坦言「發生這樣的悲劇，我非常自責」，更提出四大主張要向犯罪宣戰。侯友宜直指，面對這樣的事件，必須提出有效對策，他提出四大主張，一是參照日韓修法嚴管，二是教育預防、懲戒輔導，三是加強安檢、阻絕危害，最後是黑幫入侵要加重刑責，整段用了10分鐘進行闡述具體的政見。
第二輪開始，侯友宜打勞工牌，喚起勞工過去在民進黨執政下的辛酸血淚史，包括民進黨大砍勞工七天假、賴清德要勞工做功德、蔡英文要勞工對老闆拍桌等等，侯也提及，民進黨砍軍公教的年金改革，造成對立，而他是豬肉販之子，能夠理解勞工辛勞，並承諾未來會大幅提升勞工薪資跟就業環境。
最後侯友宜也打出經濟三支箭政見，稱第一個「區域的經濟要趕快融入」，第二個「改善投資環境」，第三個「企業要創新轉型」，要在任內完成CPTPP正式談判，同時啟動RCEP的加入程序，公開透明的狀況下續推「台北21世紀貿易倡議」。也強調自己是警察出身的，只知道兩件事：對好人好一點，對壞人壞一點，對事不對人就是這個態度，沒有什麼藍綠白，警察就是行政中立，好好打拚，人生最重要的目標是希望台灣能夠團結，「絕對不能用抹黑、抹紅、惡意栽贓，這是我不能容忍的」。
【民進黨】
民進黨候選人賴清德為第三位發言，他一上台，也是為新北遭割頸身亡的國中生與家屬表達內心哀悼與安慰之意，強調將虛心檢討改進，不足就應該要強化，未來會協助落實各項檢討工作；其次是要積極落實社會安全網2.0，普及預防並盡早介入，最後則是落實年輕族群心理健康支持計畫，避免小案變大案，進而造成社會的遺憾。
來到第二輪發言時，賴清德強調「我市政做最好，而且也最能夠貫徹清廉、勤政、愛鄉土的精神」，也說自己在三組人當中，行政歷練最豐富，最能夠推動國家穩健前進；更增自己是唯一沒有投資事業，沒有炒房，也沒有炒地皮，是唯一一組走信賴台灣這條路，其餘兩人都是秉持一中原則，一個接受九二共識、一個喊「兩岸一家親」，都是走回依賴中國的老路。
賴清德在會後聯訪時，向國人喊話推薦民進黨所提名區域與不分區立委，強調民進黨目前僅有5個縣市長，而在野黨擁有17席縣市首長，若國會在由藍白掌握，在台灣政治權力上是非常非常嚴重的失衡，縱使自己當選總統，未來推國政勢必遭遇很大的困難，重申立委支持民進黨推薦人選，一起承擔台灣下一階段責任。
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