本土劇女星樓心潼孕婦寫真曝光！酥胸裹薄紗 一雙長腿超勾魂
37歲女星樓心潼是民視八點檔熟面孔，演過《風水世家》、《龍飛鳳舞》、《幸福來了》多部本土劇，透過方馨作媒，與大17歲科技業老公翟先生2021年閃婚，迎來愛女「小毛荳」誕生，樓心潼孕婦寫真日前公開，全身僅裹薄紗出鏡，長腿酥胸逼近透視的尺度，看起來美麗動人。
記者羅凌筠／綜合報導
樓心潼的老公覺得女兒在超音波照片上的形狀，很像一顆毛豆，想說取名「小毛豆」。巧的是樓心潼產檢時，醫生說寶寶天生肚圍就比較小，所以應該是腰本來就比較細，就是一個「小Model」呀，後來又發現她是兔年出生，又是女生，所以就改成了「小毛荳」。
從懷孕到生產，樓心潼表示老公是最好的神隊友了，「懷孕之後老公幾乎都不讓我碰洗潔精、漂白水，跟任何有化學物質的東西，也不讓我搬重物，也不讓我做任何需要蹲下的事情，所以家裡的大小事幾乎都是老公在做。」
她時常跟老公說：「我覺得我懷孕之後變得好沒用，感覺自己好像米蟲唷，什麼都不能做唷。」老公就會安慰她，「可以把寶寶照顧好就是妳最大的工作啦，怎麼會是米蟲呢？是一個偉大的媽媽。」
由於樓心潼本身有甲狀腺亢進的問題，每天吃藥還是都降不下來，後來新陳代謝科醫師提醒，除了吃藥控制以外，在生活上的一些小細節也要注意，所有動作都要放慢，她後來發現慢活的生活方式真的很有用，放慢速度後會發現很多以前注意不到的小細節，自己也愛上了慢慢優雅的自己。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁