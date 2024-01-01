▲Volkswagen T-Roc、Tiguan 配備再升級，現入主享早鳥優惠價！

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Tiguan 車系蟬聯歐洲銷售冠軍，更在台灣屢獲德系休旅銷售寶座，以全方位均衡的傑出特質獲得消費者喜愛，The Tiguan三車型分別為280 TSI Life、280 TSI Elegance Premium 和 R車型 ，全車系駕駛座椅皆可多向電動調整並且附記憶功能，雙前座椅均有加熱功能，提供舒適乘坐體驗，同時配有Rear Assist顯影式停車導引系統。而280 TSI Elegance Premium 車型增加DLA動態頭燈自動切換，和LED 高亮度燻黑尾燈（附動態煞車警示功能），根據環境調節照明，夜間駕駛也無虞，外觀則升級Premium專屬套件，具備環車鍍鉻飾件，另配有前乘客座多向電動調整附記憶功能、雙前座電動腰靠調整，和手機無線充電裝置，打造舒適乘坐體驗。R車型則標配Black Style R 專屬黑化風格套件（含後方深色隱私玻璃），更可加裝Akrapovič 鈦合金蠍子管，營造運動化戰鬥氛圍。280 TSI Elegance Premium車型建議售價145.8萬元，現推出早鳥優享價，2024年1月31日前下訂即可以 143.8 萬元購入，下訂則適用零利率60萬30期分期付款專案，全車系再享舊換新購車補助金3萬元。
為滿足大空間需求的 5 + 2 人座 The Tiguan Allspace，其中380 TSI R-Line Performance 車型外觀以R-Line Performance 專屬外觀套件 / Black Style 黑化風格套件點綴，並且採用可爆發最大馬力 245 ps、最大扭力37.7kgm的 2.0 TSI 引擎、配置 4MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統，搭配Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，同時新增 DCC 主動式底盤控制系統（車身降低10mm），達到同級最佳的操控性，此外，配備HUD 抬頭顯示器，方便駕駛者於正前方得知必備資訊。車室內則盡顯豪華享受，包含擁有加熱及通風功能的雙前座Vienna運動型電動調整真皮座椅，與Harman Kardon 環繞音響系統（480W輸出），加上 10 支高傳真揚聲器，帶來頂級聽覺饗宴。現入主380 TSI R-Line Performance車型享零利率 100 萬元 30 期分期付款專案，再免費加贈第五年延長保固。
Volkswagen 全車系指定車型享零利率高額分期付款專案，且附送免費第五年延長保固，或優惠現金折扣，車主另可獲舊換新最高3萬元補助金，歡迎消費者前往 Volkswagen展示中心體驗 Volkswagen 卓越的德制工藝。
車款
建議售價
|24年式T-Roc 280 TSI Life
1,198,000元
|24年式T-Roc 280 TSI Style Design
1,288,000元
|24年式T-Roc 330 TSI R-Line Performance
1,528,000元
|24年式T-Roc R
1,888,000元
車款
建議售價
|24年式Tiguan 280 TSI Life
1,228,000元
|24年式Tiguan 280 TSI Elegance Premium
1,458,000元
|24年式Tiguan R
2,198,000元
車款
建議售價
|24年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance
1,688,000元
|24年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium
1,788,000元
|24年式Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance
2,108,000元