動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender D300 X-Dynamic HSE 試駕

Volkswagen T-Roc、Tiguan 配備再升級，現入主享早鳥優惠價！

▲Volkswagen T-Roc、Tiguan 配備再升級，現入主享早鳥優惠價！
▲Volkswagen T-Roc、Tiguan 配備再升級，現入主享早鳥優惠價！

2GameSome - 有車賞

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「 Volkswagen 休旅車款The T-Roc 和 The Tiguan，憑藉著其豐富的安全科技、駕控樂趣，以及直覺的座艙體驗，在德系休旅市場大放異彩，新年初始，台灣福斯汽車將繼續滿足消費者所需，提供適切車款。」 搖滾跑旅The T-Roc 全車系具備完整的 IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，含Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統和主動式車道修正輔助系統，把關行車安全；24年式The Tiguan再展全能身手，升等運動型真皮座椅、駕駛座多向電動調整附記憶功能、駕駛座電動腰靠調整、雙前座椅加熱功能，以及Rear Assist顯影式停車導引系統，280 TSI Elegance Premium 車型除有Premium專屬套件，更有DLA動態頭燈自動切換，與LED 高亮度燻黑尾燈（附動態煞車警示功能），2024年1月31日前下訂280 TSI Elegance Premium車型即享早鳥優享價 143.8 萬元，並且可使用零利率60萬30期分期付款專案；5 + 2 的 The Tiguan Allspace 全車系配備 4MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統，其中380 TSI R-Line Performance 車型增添 DCC 主動式底盤控制系統，帶來隨心所欲的動態表現，現入主適用零利率 100 萬元 30 期分期付款專案，再加贈第五年延長保固。

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The T-Roc 擁有運動化的線條和雙色車身設計外觀，車系編成為280 TSI Life 、 280 TSI Style Design 、 330 TSI R-Line Performance 和 R四車型，標配IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，包含Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統和主動式車道修正輔助系統，減輕駕駛負擔，280 TSI Style Design以上車型新增IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix矩陣式頭燈和DLA動態頭燈自動切換，330 TSI R-Line Performance車型升級Beats環繞音響系統（300W輸出），更可選配Black Style黑化風格套件，由內而外打造競技感的跑格風範。

Tiguan 車系蟬聯歐洲銷售冠軍，更在台灣屢獲德系休旅銷售寶座，以全方位均衡的傑出特質獲得消費者喜愛，The Tiguan三車型分別為280 TSI Life、280 TSI Elegance Premium 和 R車型 ，全車系駕駛座椅皆可多向電動調整並且附記憶功能，雙前座椅均有加熱功能，提供舒適乘坐體驗，同時配有Rear Assist顯影式停車導引系統。而280 TSI Elegance Premium 車型增加DLA動態頭燈自動切換，和LED 高亮度燻黑尾燈（附動態煞車警示功能），根據環境調節照明，夜間駕駛也無虞，外觀則升級Premium專屬套件，具備環車鍍鉻飾件，另配有前乘客座多向電動調整附記憶功能、雙前座電動腰靠調整，和手機無線充電裝置，打造舒適乘坐體驗。R車型則標配Black Style R 專屬黑化風格套件（含後方深色隱私玻璃），更可加裝Akrapovič 鈦合金蠍子管，營造運動化戰鬥氛圍。280 TSI Elegance Premium車型建議售價145.8萬元，現推出早鳥優享價，2024年1月31日前下訂即可以 143.8 萬元購入，下訂則適用零利率60萬30期分期付款專案，全車系再享舊換新購車補助金3萬元。

為滿足大空間需求的 5 + 2 人座 The Tiguan Allspace，其中380 TSI R-Line Performance 車型外觀以R-Line Performance 專屬外觀套件 / Black Style 黑化風格套件點綴，並且採用可爆發最大馬力 245 ps、最大扭力37.7kgm的 2.0 TSI 引擎、配置 4MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統，搭配Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，同時新增 DCC 主動式底盤控制系統（車身降低10mm），達到同級最佳的操控性，此外，配備HUD 抬頭顯示器，方便駕駛者於正前方得知必備資訊。車室內則盡顯豪華享受，包含擁有加熱及通風功能的雙前座Vienna運動型電動調整真皮座椅，與Harman Kardon 環繞音響系統（480W輸出），加上 10 支高傳真揚聲器，帶來頂級聽覺饗宴。現入主380 TSI R-Line Performance車型享零利率 100 萬元 30 期分期付款專案，再免費加贈第五年延長保固。

Volkswagen 全車系指定車型享零利率高額分期付款專案，且附送免費第五年延長保固，或優惠現金折扣，車主另可獲舊換新最高3萬元補助金，歡迎消費者前往 Volkswagen展示中心體驗 Volkswagen 卓越的德制工藝。

車款

建議售價

24年式T-Roc 280 TSI Life

1,198,000元

24年式T-Roc 280 TSI Style Design

1,288,000元

24年式T-Roc 330 TSI R-Line Performance

1,528,000元

24年式T-Roc R

1,888,000元


車款

建議售價

24年式Tiguan 280 TSI Life

1,228,000元

24年式Tiguan 280 TSI Elegance Premium 

1,458,000元

24年式Tiguan R

2,198,000元


車款

建議售價

24年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance 

1,688,000元

24年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium

1,788,000元

24年式Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance

2,108,000元

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