▲ Suzuki公布 2024年東京改裝車展參展車單

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然是改裝車展，不過日本各車廠也都會藉此會展現自家創意與旗下車款的多變性。本次Suzuki將展出三款改裝車，分別是展現親子出遊、享受戶外烹飪樂趣的「Spacia PapaBoku Kitchen」 ，以及基於新Swift衍生的「 Swift Cool Yellow Rev」和可強悍越野的「Super Carry Mountain Trail」。
●Spacia PapaBoku Kitchen
以Spacia為基礎改裝的Spacia PapaBoku Kitchen，是以為了家庭露營時，讓親子可以透過一起烹飪增進感情為概念設計打造，將Spacia車艙重新規劃，在車內側邊裝設自第二排座位延伸至行李廂的專屬廚房。
●Swift Cool Yellow Rev
以新Swift衍生的「 Swift Cool Yellow Rev」，算是一款展示外觀彩繪的展示車，以新Swift的新冷黃車色為基礎披上霧面彩繪。
●Super Carry Mountain Trail
用Suzki輕商用車Super Carry為基礎，配上全套越野風格套件，甚至將車門改為半開放式的鋼骨樣式，配上與車頂架合而為一的外露式防滾架、絞盤、金屬下護板等套件，讓車主可以享受在山林間奔馳的樂趣。