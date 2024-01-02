▲ 要買車的這篇必看，2024年新車情報報你知

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2024年豪華品牌與進口/國產都將有不少新車依序登場，若你剛好最近或或今年有計畫要買車的，抑或是湊熱鬧想知道資訊的，都請先務必看完本篇報導，因為我們替各位看倌準備了2024年新車上市資訊。
豪華品牌
Aston Martin
Aston Martin最具代表性的DB車系已演進到現今DB12，今年則會導入敞篷版DB12 Volante， 動力延續DB12的設定搭載4.0升V8渦輪引擎，擁有680hp最大馬力輸出。
Audi
在台許久沒有全新車款的Audi，預計會在今年上半年導入Q4 e-tron，Q4 e-tron在動力有提供55kWh與82kWh兩種規格，輸出則分別為170hp/204hp/299hp等設定，至於國內導入車型與規格則有待台灣奧迪公布。
BMW
BMW X2和iX2目前正在預購，預計在今年第一季就會正式發表，車型編制方面為X2 sDrive20i M Sport、X2 M35i xDrive、iX2 xDrive30 M Sport三款車型。除了X2外上半年還會有燃油版530i和5系列純電旅行車i5 Touring。
Lexus
Lexus今年最重要車款莫過於就是LBX，這款品牌尺碼最小的休旅LBX已於台北車公布133萬元起的預售價，而車展之後很快的就會在1/17正式發表，當然也期待我們的試駕報導。
McLaren
甫在2023年12月底全球發表由McLarenn GT進化而來的GTS， McLaren GTS有著更具侵略感的外型，動力雖同樣搭載4.0升V8渦輪增引擎，但在經過調校改良後馬力提升至635hp，國內方面預計今年第三季引進。
Porsche
Porsche今年在國內也相當精采，於2023年11月發表的全新世代Panamera，不論外型與座艙都有全面進化，目前台灣也已開放預訂，預計今年上半就會引進。再來就是品牌銷售主力的Macan也會今年推出Macan EV，不同現行燃油Macan，Macan EV外觀與座艙等都是全新世代設計。
Volvo
近期新車動作頻頻的Volvo，預計在下半年會導入EX90，EX90配置111 kWh電池，在兩具電動馬達推動下擁有517hp/92.8kgm最大輸出，並具有600公里的續行里程，且能在30分鐘內能將電量從10%充至80%。EX90不僅是品牌全新世代旗艦電動休旅，其科技和設計更是象徵品牌進入下一代的開端。
進口/國產品牌
Ford
日前在Ford年終活動中已將Mustang與Tourneo Connect福祉車亮相，其中熱血車迷最期待的相信就是Mustang，此次導入的不僅是Mustang 5.0 GT車型，而且還是手排車型，當然也會有2.3升的四缸渦輪車型供選擇，時程預計在今年下半年。相較於一般乘用車，福祉車部分在國內需求量其實相當大，對此Ford將會在第一季時推出Tourneo Connect福祉車來滿足市場需求。
CMC
中華汽車最重要的青商用車菱利Veryca系列，在中華汽車2023年第3季法人說明會中，預告2024年將會推出大改款菱利Veryca，面對Toyota Town Ace的來勢洶洶，中華汽車終於將以大改款Veryca應對。
Hyundai
今年Hyundai將會許多新車依序報到，首先最先看到的應會是全新世代的Kona EV，在帥氣的外表下有著最大215hp馬力和約500公里的續航里程。再來電動車方面也還有600hp馬力與充滿駕駛樂趣底盤設定的Ionq 5 N。除此之外先前推出的新世代Santa Fe與小改Tucson應該也會在今年推出。
Kia
Kia在2024年新車也是相當精彩，首先3月會帶來品牌電動旗艦EV9，然而依照Kia於國外已推出和台灣森那美起亞的策略，預估下半年應該有望看到小改Picanto、Sorento、Carnival等車型。
MG
在國內以高CP值策略成功創下佳績的MG，在繼HS與ZS之後，今年上半年將會推出MG4 EV，而這也是MG在台首款純電車型。車型部分MG4 EV海外有提供49kWH/51kWh/64kWh等電池規格，動力則有168hp～201hp等，屆時就看價格破壞者的MG會開出什麼價格。
Mini
Mini目前已開放Mini Countryman和Mini JCW Countryman預購，其中Mini JCW Countryman更在台北車展首次現身，預計在第一季末就會正式發表。另外新世代燃油Mini Cooper也會在今年推出，不同於電動車型燃油Mini Cooper會在英國生產，因此不僅將會導入台灣，也有機會能在今年看到。
Mazda
於2023年底左右時Mazda帶來品牌最新世代車型CX-60，於今年4月左右則會進一步帶來旗艦七人座車型CX-90，動力方面預計也會是2.5升自然進氣與3.3升六缸渦輪。
Nissan
Nissan在台北車展亮相的Ariya預計於下半年就會正式發表，這也是繼Leaf後引進的第二款純電動車。此外小改Sentra則會率先在第一季登場，屆時配備方面將有望進一步提升來強化戰力。
Opel
有一段時間沒有新車動作的Opel將會在今年第二季到第三季之間帶來Astra Electric，Astra Electric配置54kWh電池組，具有158hp/27.5kgm最大輸出，續航里程在WLTP測試下有著416公里表現。而傳聞已久的Jeep今年終於要來了，時間點據了解有望會在下半年導入，而車型部分猜測應該會有Avenger、Renegade、Wrangler…等4款車型。
Suzuki
許久未有新車的Suzuki，將會在上半年帶來全新世代Swift，由於新世代Swift Sport尚未推出，因此國內屆時也只會有搭載1.2升引擎+輕油電系統的Swift。
Skoda
先前已在大鵬灣賽道亮相和短暫體驗的Eynaq，預計將會在第二季發表上市，然而除了Eynaq今年Skoda還會有小改的Kamiq、Scala、Octavia和全新世代的Kodiaq與Superb等眾多車款。
Tesla
Model 3是讓Tesla整體銷量暴衝最重要的車型，而小改款Model 3先前於9月已在國表，因此國內方面預計最快第一季就會有消息，而小改Model 3主要針對外型與座艙進行調整，當然續航里程也比以往有所提升。
Toyota
因應露營風潮Toyota在2024台北車展中展出以Hiace為基礎進行改裝的露營車，除所配置的露營設備，Toyota品牌的高品質和耐用特性也會是Hiace露營車另一賣點，該車預計在2月就會正式上市。
Volkswagen
Volkswagen預計將在1/18舉辦ID.4/ID.5預賞活動，預計在第二季就會正式發表，此外小改T-Cross也會在今年登台，而在去年11月亮相的ID.Buzz也會在下半年推出。