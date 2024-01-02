▲ Ferrari FXX-K Evo風洞測試用模型將登上拍賣會，預估價值達千萬

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許多新車在出廠前都會透過風洞測試來驗證其空氣動力效益，尤其是需要高速行駛的超級跑車，但風洞測試的所需成本不菲，也並非所有車廠都有自己的全尺寸風洞實驗室，所以會使用等比縮小的模型，在規模較小的風洞實驗室做測試驗證，而近期將在將登上蘇富比拍賣會現身的，就是的Ferrari開發FXX-K Evo時，所打造的風洞測試用模型，其比例為實車的1/2，並可看見外露的碳纖維鈑件，並固定於8.53 英尺長的底板上，Ferrari 在FXX-K Evo 開發的最後階段使用了它。
FXX-K Evo是FXX-K的進化版，是以一代馬王LaFerrari打造，Ferrari為滿足層峰車主們感受賽車的操駕樂趣，推出XX計畫，以旗下最頂尖超跑為基礎，導入當代賽車科技打造XX版本車款，僅用於賽道體驗之用，每年會車主於全球不同賽道舉辦專屬的體驗賽事，所有運送與後勤都由Ferrari提供，甫亮相不久的FXX-K Evo即為當前的極致版本車款，實際產量尚未公布。
而這即將巴黎拍賣的FXX-K Evo模型，預估成交價為31萬〈約折合新台幣951.5萬〉至35.5萬美元〈約折合新台幣1,089萬〉。已經與一輛Ferrari 296在美國販售的價格相當。
資料來源： RM Sotheby's