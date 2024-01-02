MG Taiwan 2023 締造年銷突破 1.3 萬台歷史新猷
2022年7月自MG品牌導入台灣後，憑藉著當家休旅HS 1.5T旗艦版、PHEV馭電版完勝同級產品配置，旋即在9月正式上市一個月後，繳出2,500張訂單驚人佳績震撼市場；時序邁入2023年完整的第一個年度，MG Taiwan陸續導入HS 2.0T AWD旗艦版與跨界休旅 ZS 1.5L旗艦版豐富產品陣線，秉持著「超規滿配」的產品策略，提供消費者購車新選擇，在暢旺買氣與產能提升加持下，MG Taiwan 2023年第四季掛牌數為5,292輛，較去年同期成長超過三倍，續寫單季新高銷售紀錄，同時全年總掛牌13,791輛的亮眼的成績單再創歷史新猷，為MG Taiwan寫下全新里程碑！
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MG HS車系旗下三兄弟分別為媲美進口豪華配備等級的1.5T旗艦版(最大馬力180ps)、百萬級距最超值2.0T AWD旗艦版(最大馬力223ps)、以及可享受純電駕馭又無里程焦慮的PHEV馭電版(最大綜效馬力291ps)，加上其匯聚前衛的外觀造型、充沛的動力輸出、高質感內裝鋪陳、新穎的科技配備與 Level 2智慧駕駛輔助系統五大亮點，讓HS上市後不但訂單紛湧而至，爆發式的成長表現更迅速在台累積突破一萬名車主，儼然成為市場上最優質的休旅購車首選！
做為MG品牌全球熱銷的CUV車款，MG ZS於今年8月底強勢登台，標配MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統，並內含ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop & Go)，以及完整的全速域車道置中功能，讓ZS旗艦版成為同級唯一擁有Level 2等級半自動駕駛輔助功能車款，誠意獻上更安全便利的駕馭體驗。
MG ZS旗艦版為遵循品牌「超規滿配」的產品策略，將同級罕見配備如BSD盲點偵測系統、360度環景影像輔助系統、駕駛座六向電動調整、後座冷氣出風口、沉浸式全景天窗(附電動遮陽簾及防夾功能)等諸多跨級配備直接標配，加上令人讚不絕口的細緻內裝質感、靈活空間佈局和優異隔音表現，不僅樹立國產CUV配備新標竿，全方位的產品實力更快速榮登10月份國產CUV 掛牌Top 2殊榮！
展望新年，MG Taiwan將持續提升顧客滿意度、維持透明化成交條件，並持續與中華汽車協調擴增產能，全力縮短準車主候車時間。經銷拓點部份，MG全台服務據點已翻倍成長到目前共有19間展示中心與23間服務廠規模，2024年也將持續拓展經銷網絡，致力提供消費者更上層樓的購車與保修體驗，朝向品牌登台5年達成50間展示中心與60間服務廠的目標邁進。
2023年是MG Taiwan大放異彩屢創佳績的一年，特別感謝每位車主對於MG品牌的支持，同時也敬邀車迷朋友蒞臨MG全台展示中心，在2024年入主領略MG品牌卓越超群的產品魅力！
車型
|建議售價
|HS全車系購車優惠
|HS 1.5T旗艦版
|91.5萬元
|一、線上訂車專屬優惠:
二、輕鬆入主方案
- 完成線上訂車即可享有原廠配件金NT$8,000元。
※優惠貸款方案 : (1)80萬48期1.99% (2)首年低月付60期(限指定合作銀行，並保有審核之權利)
- 「原廠配件金8,000元」與「優惠貸款方案」二選一
HS 2.0T AWD
旗艦版
|106.9萬元
|HS PHEV馭電版
|121.9萬元
|一、線上訂車專屬優惠:
二、輕鬆入主方案
- 完成線上訂車即可享有原廠配件金NT$10,000元。
※優惠貸款方案 : (1)80萬48期1.99% (2)首年低月付60期(限指定合作銀行，並保有審核之權利)
- 「原廠配件金10,000元」與「優惠貸款方案」二選一
- 各車款建議售價及購車優惠資訊詳情依MG Taiwan官網線上訂車之公告為準。
- 規格配備以台灣實際銷售車款為準，MG Taiwan保留規格配備變更或停用之權利。
- MG Taiwan保有最終修改、變更、活動解釋即取消本活動之權利，更多詳情請向MG Taiwan授權經銷商洽詢。
- 本優惠貸款專案由指定貸款銀行執行，並保有審核之權利。
|車型
|建議售價
|購車優惠
|ZS 1.5L旗艦版
|74.9萬元
|一、線上訂車專屬優惠:
二、輕鬆入主方案
- 完成線上訂車即可享有原廠配件金NT$8,000元。
※優惠貸款方案 : (1)70萬48期1.99% (2)首年低月付60期
- 「原廠配件金8,000元」或「優惠貸款方案」二選一(限指定合作銀行，並保有審核之權利)
- 各車款建議售價及購車優惠資訊詳情依MG Taiwan官網線上訂車之公告為準。
- 規格配備以台灣實際銷售車款為準，MG Taiwan保留規格配備變更或停用之權利。
- MG Taiwan保有最終修改、變更、活動解釋即取消本活動之權利，更多詳情請向MG Taiwan授權經銷商洽詢。
- 本優惠貸款專案由指定貸款銀行執行，並保有審核之權利。