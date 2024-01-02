▲Lexus 年販 3 萬台穩居龍頭寶座

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了銷售紀錄創新高，LEXUS在中大型豪華房車、豪華休旅車持續表現出色，分別高居該級距的最暢銷車型No.1！其中NX車系不僅成功摘下2023年豪華車單一車種銷售的冠軍寶座，全年販賣台數更創下新高達13,263台的傲人成績，佔豪華車市場構比12%。RX車系在2022年底進行商品強化後成功帶動另一波買氣，持續蟬聯該級距之銷售冠軍寶座長達24年，累計銷售接近8萬台。而LEXUS旗下的ES系列更一直深受市場歡迎，全年登錄台數達3,470台，遠超過其他同級競爭對手，佔中大型豪華車市場構比38%。除此之外，LEXUS更在今年發表了旗艦車款LM，全面升級的霸氣外觀及氣派舒適的內裝質感成功吸引層峰客群目光，年底累計受訂逾2,800張。
展望2024年，LEXUS將於年初導入全新跨界SUV的LBX來滿足台灣消費者多元的用車需求，不僅持續稱霸豪華品牌SUV市場，更將挑戰蟬聯豪華車市場的冠軍寶座！LEXUS持續以優異的產品實力及悉心款待的服務品質，帶給每位車主最尊榮的待遇，為了守護車主的愛車，LEXUS 亦於2024年1月起推出「新車準時保養愛車享延長保證方案」。鼓勵車主自新車起建立準時回廠定保之習慣，自交車日起準時連續8次定保，且實施定保套餐之車主，即可享免費延長保證。(獲得資格請見*註2)
*註1 2005年總市場：51萬台。
*註2 獲得資格 : 交車日為2024年1月1日起之新車，自交車日起4年或12萬公里保證到期前，連續準時8次定保 (使用原廠機油及定保套餐)，即享延長保證1年或2萬公里，方案內容詳見官網https://www.lexus.com.tw/5th-warranty/ 本延長保證商品僅適用於自用車、租賃車。營業車恕不適用。