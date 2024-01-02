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2024 年式 Discovery Sport 228 萬起正式開放預售！

▲2024 年式 Discovery Sport 228 萬起正式開放預售！
▲2024 年式 Discovery Sport 228 萬起正式開放預售！

2GameSome - 有車賞

Discovery Sport多功能運動休旅，高度機能性的車室空間，提供為家庭探險而設計的5+2三排式座椅選項，搭配全新改款的現代化風格內裝與外觀細節，讓整體質感更顯精緻奢華。導入JLR集團最新世代Pivi Pro資訊娛樂系統，簡潔俐落的中控台配置優雅的11.4吋曲面玻璃觸控螢幕，將車輛主要控制功能完全整合其中，搭配精心規劃的置物空間、座椅配置與先進的健康守護科技，讓Discovery Sport成為現代家庭享受戶外生活與探險旅程的最佳選擇。

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全新改款Discovery Sport奢華的座艙氛圍來自精雕細琢的內裝材質與工法，中央鞍座採用結合鋁質飾件的新式排檔座，優雅的三輻式多功能方向盤則採用著重永續性的非皮革材質包覆，為營造更加明亮、寬敞且舒適的駕乘空間，三排座椅採用劇院式配置，確保全員同享最佳視野，列為P250 Dynamic SE高階車型標配的全景式固定玻璃天窗，更能進一步強化與戶外風景融為一體的沉浸式感受。

JLR集團創意長 Prof. Gerry McGovern OBE表示：「Discovery Sport是一款極具個性的現代化Compact SUV，多功能的內裝配置與直覺化的科技介面，是家庭共享生活樂趣的完美選擇。」

Discovery Sport提供5+2三排式座椅選項，多功能且寬敞的車室空間能讓7人同享舒適旅程，並可選擇多種靈活的座位配置方式。當選配第三排座椅套件時，第二排座椅可提供40:20:40傾倒、椅背傾斜與前後滑移功能，完全傾倒後的行李廂空間更可擴充至1,574L，搭配便利的電動尾門，能夠滿足各種類型的戶外探索活動需求。（*原廠固態測試數據，液態測試數據為 1,794L）  

全新2024年式Discovery Sport全面標配12吋數位儀錶板，採用全新設計的中控台則配置優雅的懸浮式11.4 吋曲面式玻璃觸控螢幕。最新的Pivi Pro資訊娛樂系統新增固定式的側邊設定欄位，能將常用的車輛控制功能例如：媒體、音量、空調溫度和導航等設定為快捷鍵，讓全車多達90% 的功能操作可在兩次點擊之內完成。

簡潔的中控台設計創造了更寬敞的開放式置物空間，能夠整齊收納標配的手機無線充電功能，搭配無線Apple CarPlay與Android Auto連線功能，讓您能夠輕鬆連結智慧型手機，享受絕佳的實用性。此外，每排座椅配置兩組USB-C充電埠，讓每位乘客皆能隨時充電，12V電源則配置於第二排和行李廂空間。當選配第三排座椅套件時，將同步提供第三排空調控制和USB-C充電埠。

JLR產品週期首席工程師James Sanderson表示：「Discovery Sport導入最新世代Pivi Pro資訊娛樂系統，突破性的科技帶給所有家庭成員更強大的功能。簡約的全新中控台設計與煥然一新的外觀完美搭襯，同時創造了更寬敞的置物空間，搭配絕佳的全地形性能與5+2三排式座椅靈活配置，將能夠完美應對家庭生活的一切可能。」

全新2024年式Discovery Sport首度導入進階車室負離子系統，這套當今最精密的空氣淨化科技包含PM2.5懸浮微粒過濾與二氧化碳感測功能，有助於促進車內乘客的健康，並能透過監測和控制車內二氧化碳水平來提高駕駛的警覺性，並且結合了nanoe™ X科技對抗病原體，顯著的抑制空氣中包含氣味、細菌和過敏原的產生。先進的空氣品質指數（AQI）應用程式科技，則能讓客戶即時在螢幕上監測其所在位置的外部空氣品質。

Discovery Sport全面標配360度3D環景攝影系統、ClearSight對地視野功能與ClearSight電子後視鏡等全方位的車外監控攝影套件。ClearSight對地視野啟動後，可於11.4吋中央觸控螢幕上顯示車底影像，ClearSight電子後視鏡則可在行李廂滿載時，透過車頂攝影機提供清晰明亮的車後視野，讓駕駛時更加安心。

全新改款Discovery Sport巧妙的外觀更新，讓Discovery家族DNA更顯出色。透過黑色對比色車頂、亮黑色Discovery徽飾、水箱護罩、側裙與後保險桿的點綴，展現個性化風格，並搭配前保桿三爪式飾件，構成Discovery極具代表性的設計。此外，全新推出的瓦雷澤藍烤漆車色（Varesine Blue）與21吋亮黑色鋁合金輪圈選配，則能更進一步滿足車主的個性化需求。

JLR Taiwan台灣捷豹路虎宣布全新2024年式Discovery Sport車系編成，包含P200 Dynamic SE與P250 Dynamic SE雙車型，皆採用Ingenium 2.0L四缸渦輪增壓汽油引擎搭配MHEV輕油電混合動力系統，無論市區或非鋪裝路面，皆能展現優異的主宰性能並強化經濟油耗，建議預售價自228萬與248萬起，預計2024年1月份開始交車。預售詳情歡迎洽詢全台Discovery授權經銷商。

2024 年式 DISCOVERY SPORT 預售資訊

車型

車款選項

建議預售價

Discovery Sport

P200 Dynamic SE

228萬起

P250 Dynamic SE

248萬起

預售價 228 萬元起　2024 年式 Land Rover Discovery Sport 預售正式展開

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