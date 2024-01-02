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Hyundai 年販破 2.2 萬台 成非豪華第四大品牌

▲Hyundai 年販破 2.2 萬台 成非豪華第四大品牌
▲Hyundai 年販破 2.2 萬台 成非豪華第四大品牌

2GameSome - 有車賞

2023年國內汽車總市場銷售47.7萬台，不畏景氣保守逆勢成長11%，各品牌市占排名此消彼長多匹黑馬竄出，尤其HYUNDAI汽車保持全年雙位數44%高成長的氣勢，在原廠奧援新車生產交付順利以及總經銷南陽實業多項經營改革有成，獲得消費者認同肯定下，全年度新車銷售達到歷史新高的22,169台，市占率4.7%更是寫下品牌代理以來最高紀錄，並且首次榮登第四大非豪華國產品牌。

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如同HYUNDAI汽車在全球市場展現的高度競爭力，國內總經銷南陽實業亦在「一年一款國產新車」政策下，近三年來先後國產化導入最新潮、廣受年輕世代歡迎的VENUE都會休旅，以及前衛設計與同級最大車格的TUCSON L，加上商用車Porter Pro編成多元化組合，躍居自營企業頭家最愛的三噸半冠軍車。

2023年受惠後疫情時代蓄積地換車潮強勁動能，HYUNDAI品牌除了既有陣容受到歡迎，全新CUSTIN七人座家旅及Tucson L Turbo Hybrid新科技動力搶攻家庭MPV以及新能源車版圖，兩款車均以高規格國產化品質、越級配備動力深獲好評，上市之後銷售熱潮未歇。CUSTIN全年銷售6,290寫下品牌年度最熱銷車款，首年銷售量更是超越傳統日系同級MPV紀錄；Tucson L年中新追加的Turbo Hybrid綠能油電車系，商品力令市場驚艷，更高階的1.6升渦輪油電引擎提供強悍230ps動力與21.1lm/L油耗，科技實力首屈一指，同樣訂車供不應求，帶動銷售淨成長54%。

此外，HYUNDAI汽車也積極擴大輕型商用車陣容，HYUNDAI首度進軍五噸商用車物流運輸市場，以全新QT500「5夠霸 - 大載貨、大安全、大舒適、大車格、大安心」霸氣優勢，年底上市後獲得廣大營業客戶好評，訂單迅速累計破百，即將自2024年元月起正式交車。進口車陣容以超前思維進口電能科技領先的IONIQ 6電動轎跑，與IONIQ 5電動休旅雙雙獲得國際車壇「年度世界風雲車」、「最佳電動車」榮耀，為市場上性能售價高CP值選擇，滿足EV世代的最佳解決方案。

品牌銷售成長之餘，HYUNDAI汽車致力於打造全新顧客服務體驗，預計注資超過20億元在北中南區購地自建大型GDSI據點，期許擴大銷售服務量能，並於第三季啟動「We Care 3.0顧客服務體驗升級」計畫，利用數位化訂售系統及Hyundai專屬APP，讓車主隨時掌握銷售、售後及日常用車需求。南陽實業秉持著HYUNDAI汽車品牌願景”Progress for Humanity”，透過不斷創新逐步實踐品牌全方位用車服務的目標，積極建構「創新的現代，服務的南陽」企業願景。

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