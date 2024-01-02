▲Hyundai 年販破 2.2 萬台 成非豪華第四大品牌

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2023年受惠後疫情時代蓄積地換車潮強勁動能，HYUNDAI品牌除了既有陣容受到歡迎，全新CUSTIN七人座家旅及Tucson L Turbo Hybrid新科技動力搶攻家庭MPV以及新能源車版圖，兩款車均以高規格國產化品質、越級配備動力深獲好評，上市之後銷售熱潮未歇。CUSTIN全年銷售6,290寫下品牌年度最熱銷車款，首年銷售量更是超越傳統日系同級MPV紀錄；Tucson L年中新追加的Turbo Hybrid綠能油電車系，商品力令市場驚艷，更高階的1.6升渦輪油電引擎提供強悍230ps動力與21.1lm/L油耗，科技實力首屈一指，同樣訂車供不應求，帶動銷售淨成長54%。
此外，HYUNDAI汽車也積極擴大輕型商用車陣容，HYUNDAI首度進軍五噸商用車物流運輸市場，以全新QT500「5夠霸 - 大載貨、大安全、大舒適、大車格、大安心」霸氣優勢，年底上市後獲得廣大營業客戶好評，訂單迅速累計破百，即將自2024年元月起正式交車。進口車陣容以超前思維進口電能科技領先的IONIQ 6電動轎跑，與IONIQ 5電動休旅雙雙獲得國際車壇「年度世界風雲車」、「最佳電動車」榮耀，為市場上性能售價高CP值選擇，滿足EV世代的最佳解決方案。
品牌銷售成長之餘，HYUNDAI汽車致力於打造全新顧客服務體驗，預計注資超過20億元在北中南區購地自建大型GDSI據點，期許擴大銷售服務量能，並於第三季啟動「We Care 3.0顧客服務體驗升級」計畫，利用數位化訂售系統及Hyundai專屬APP，讓車主隨時掌握銷售、售後及日常用車需求。南陽實業秉持著HYUNDAI汽車品牌願景”Progress for Humanity”，透過不斷創新逐步實踐品牌全方位用車服務的目標，積極建構「創新的現代，服務的南陽」企業願景。