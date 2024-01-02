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嘻小瓜為效果被造謠「欠10幾萬都不還」！閨密1舉動讓他氣到決裂

▲嘻小瓜透露，曾為了效果被閨密造謠「欠了10幾萬都不還」，沒想到播出後，閨密完全沒有要幫忙解釋，讓他氣到決裂。（圖／中天綜合台提供）
▲嘻小瓜透露，曾為了效果被閨密造謠「欠了10幾萬都不還」，沒想到播出後，閨密完全沒有要幫忙解釋，讓他氣到決裂。（圖／中天綜合台提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人嘻小瓜靠著精湛舞技與爽快豪邁的個性，在演藝圈擁有好人緣。不過，嘻小瓜日前在節目《小明星大跟班》中承認，過去和一位閨密決裂，被對方為了節目效果造謠「欠了10幾萬都不還」，還害嘻小瓜無辜被觀眾們咒罵，直到現在都不願意替他解釋，讓嘻小瓜徹底心寒，「我跟她也不是好朋友了。」

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嘻小瓜日前在節目上分享，有次莫名被傳與閨密決裂的故事，「別的經紀人問我『你覺得那個藝人（閨密）怎樣？我不喜歡他，還聽到他講你壞話』，我說『他不是會講別人壞話的人』，但因為他想要出氣去罵這個藝人，就亂跟記者編故事，新聞就寫我跟閨密吵架決裂。」

▲芭樂阿嬤爆紅！嘻小瓜曝她騙消費話術。（圖／嘻小瓜臉書）
▲嘻小瓜在演藝圈人脈廣大，卻也曾被閨密陷害過。（圖／嘻小瓜臉書）
結果也讓嘻小瓜變得很為難，「我去跟藝人說對不起，又好像真的是我做的，結果這件事傳到他經紀人那邊，他們就希望我們都不要一起工作，變成我們好像真的吵架。」

不過，嘻小瓜也坦言，自己確實有和閨密決裂的經驗，只是對象另有其人，「有次我跟閨密上節目互相爆料，我要講她連5塊都要計較，但她注重形象不想被講，我想說不然就角色互換，結果她說我欠10幾萬都不還，很多觀眾就留言罵說『欠錢不還，怎麼不去死』，她也不幫我解釋，我跟她也不是朋友了。」更多精彩內容請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

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