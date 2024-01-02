▲ 228萬起，Land Rover全新改款 2024 年式Discovery Sport預售登場

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導入JLR集團最新世代Pivi Pro資訊娛樂系統，簡潔俐落的中控台配置優雅的11.4吋曲面玻璃觸控螢幕，將車輛主要控制功能完全整合其中，搭配精心規劃的置物空間、座椅配置與先進的健康守護科技，讓Discovery Sport成為現代家庭享受戶外生活與探險旅程的最佳選擇。
全新改款Discovery Sport奢華的座艙氛圍來自精雕細琢的內裝材質與工法，中央鞍座採用結合鋁質飾件的新式排檔座，優雅的三輻式多功能方向盤則採用著重永續性的非皮革材質包覆，為營造更加明亮、寬敞且舒適的駕乘空間，三排座椅採用劇院式配置，確保全員同享最佳視野，列為P250 Dynamic SE高階車型標配的全景式固定玻璃天窗，更能進一步強化與戶外風景融為一體的沉浸式感受。 JLR集團創意長 Prof. Gerry McGovern OBE表示：「Discovery Sport是一款極具個性的現代化Compact SUV，多功能的內裝配置與直覺化的科技介面，是家庭共享生活樂趣的完美選擇。」
Discovery Sport提供5+2三排式座椅選項，多功能且寬敞的車室空間能讓7人同享舒適旅程，並可選擇多種靈活的座位配置方式。當選配第三排座椅套件時，第二排座椅可提供40:20:40傾倒、椅背傾斜與前後滑移功能，完全傾倒後的行李廂空間更可擴充至1,574L，搭配便利的電動尾門，能夠滿足各種類型的戶外探索活動需求。（*原廠固態測試數據，液態測試數據為 1,794L）
全新2024年式Discovery Sport全面標配12吋數位儀錶板，採用全新設計的中控台則配置優雅的懸浮式11.4 吋曲面式玻璃觸控螢幕。最新的Pivi Pro資訊娛樂系統新增固定式的側邊設定欄位，能將常用的車輛控制功能例如：媒體、音量、空調溫度和導航等設定為快捷鍵，讓全車多達90% 的功能操作可在兩次點擊之內完成。
簡潔的中控台設計創造了更寬敞的開放式置物空間，能夠整齊收納標配的手機無線充電功能，搭配無線Apple CarPlay與Android Auto連線功能，讓您能夠輕鬆連結智慧型手機，享受絕佳的實用性。此外，每排座椅配置兩組USB-C充電埠，讓每位乘客皆能隨時充電，12V電源則配置於第二排和行李廂空間。當選配第三排座椅套件時，將同步提供第三排空調控制和USB-C充電埠。
JLR產品週期首席工程師James Sanderson表示：「Discovery Sport導入最新世代Pivi Pro資訊娛樂系統，突破性的科技帶給所有家庭成員更強大的功能。簡約的全新中控台設計與煥然一新的外觀完美搭襯，同時創造了更寬敞的置物空間，搭配絕佳的全地形性能與5+2三排式座椅靈活配置，將能夠完美應對家庭生活的一切可能。」
全新2024年式Discovery Sport首度導入進階車室負離子系統，這套當今最精密的空氣淨化科技包含PM2.5懸浮微粒過濾與二氧化碳感測功能，有助於促進車內乘客的健康，並能透過監測和控制車內二氧化碳水平來提高駕駛的警覺性，並且結合了nanoe™ X科技對抗病原體，顯著的抑制空氣中包含氣味、細菌和過敏原的產生。先進的空氣品質指數（AQI）應用程式科技，則能讓客戶即時在螢幕上監測其所在位置的外部空氣品質。