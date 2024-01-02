▲ 特斯拉10年前嘲笑比亞迪 現在即將被超越淪為第二名

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024年已經到來，回首2023年的汽車市場，在電動車領域有的重大的轉變，過去Tesla特斯拉是電動車市長當中的霸主，不過這一點在2023年第三季的時候有所改變，BYD比亞迪在第三季正式長為了全球最大的電動車製造商，而且在銷售數字方面也只差特斯拉3,456輛而已，雖然目前第四季的數字尚未確認，但比亞迪拿下電動車銷售、製造雙冠王應該是確定的，而在2023年預估他們將會擁有313萬輛的總產量，包括了電動汽車以及油電混合動力車，這樣的產量也是目前汽車品牌當中的前10名。
313萬輛的成績幾下的Suzuki汽車的301萬輛，落後給Ford福特（395萬輛）、Honda（397萬輛）、GM通用汽車（487萬輛）、雷諾-日產-三菱聯盟（628萬輛）、Stellantis（640萬輛）、Hyundai現代集團（689萬輛）。Volkswagne福斯集團（880萬輛）以及Toyota（1065萬輛），而反觀特斯拉預計在第四季將會交出47.3萬輛的車，雖然創下了該品牌的歷史紀錄，但是2023全年僅有182萬輛的水準，低於Elon Musk宣稱了200萬輛目標，而比亞迪拿下好成績的背後其實也有著中國政府的大力補助與支持，只不過2011年Elon Musk接受訪問時直接公開嘲笑比亞迪的片段，現在看起來是格外的諷刺。