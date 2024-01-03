▲ 中國超車日本！2023年成為全球最大汽車出口國！

這幾十年以來，日本一直主導著汽車出口市場，他們一直都是全球最大的汽車出口國，當然德國以及韓國也都向海外出口了大量的汽車，但是中國他們在汽車領域已經崛起，不只是內需市場非常龐大，讓各個品牌都想進入其中賺錢，其實當地生產的汽車也有大量外銷，現在即將成為全球最大的汽車出口國家。
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其實先前就已經有數據指出，中國在2023年第一季的時候其出口量就已經超過日本，而現在看起來2023年全年度的數字依舊也會是中國獨大，根據中國汽車工業協會的資料顯示，2023年1~11月中國的汽車出口量來到441萬輛，對比2022年同期成長了58%，而日本目前在前11個月的出口量為399萬輛，雖然也成長了15%，但依舊輸給中國一大截，而這並不是因為中國有許多車輛進軍歐美，畢竟在美國還沒有太多中國製造的車輛，而他們在歐洲也還處於起步階段，之所以會有這麼好的成績都是因為俄羅斯以及墨西哥市場的幫助。
從數據上來看，2023年1~10月份，中國出口到俄羅斯的車輛達73萬輛，這是2022年的七倍之多，而出口到墨西哥也有33萬輛，同樣成長了71%，另外中國更有品牌將到墨西哥打造工廠，藉以將中國品牌的汽車以免關稅的方式銷往美國市場，不過上述這些出口數字並非全都來自中國品牌，因為像是Tesla特斯拉、Volvo、BMW、Buick...等品牌，在中國也都有生產基地，但不可否認中國汽車實力已經與過往不同，相信不久的未來就可以看到中國發展出比歐美品牌更先進的汽車科技，2024年可能還會有更多好料會呈現給大眾體驗。