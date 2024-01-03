終於要來了 ! Scout 首款新車將於夏季登場

就算銷售被比亞迪超過也無妨，只要維持那部份Tesla仍會是贏家

▲ 就算銷售被比亞迪超過也無妨，只要維持那部份Tesla仍會是贏家
▲ 就算銷售被比亞迪超過也無妨，只要維持那部份Tesla仍會是贏家

Carture 車勢文化

比亞迪應該會超過Tesla成為全球電動車銷售龍頭品牌，但有專家分析指出即便Tesla輸了銷售，但其實仍會是這場電動車戰爭贏家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
esla可說是開啟了電動車戰爭時代，其科技與設計都顛覆了眾人對汽車的認知，也因如此至今多數人對於電動車的直覺反應還是Tesla，然而隨著趨勢轉變傳統車廠也快速進行轉型透入電動車開發，其中中國更有許多電動品牌加入這場戰局，當中又以比亞迪最為強勢。

先前在公布第三季報告中比亞迪於產量已擠下Tesla坐上龍頭之位，銷量方面也僅差3千多輛而已，若無意外今年比亞迪有望在銷量也超過Tesla，在產量和銷量皆站上第一寶座，不過有專家分析指出就算Tesla輸了銷量和產量，但仍會是這場電動車之戰的贏家。

Tesla於美國市占已經下滑了。
Tesla於美國市占已經下滑了。
銷售固然重要，但銷售第一不見得就是贏家，畢竟賣車目的就是要獲利賺錢，Tesla電動車的推出就像當年Apple手機一樣顛覆和震撼市場，然而隨著Google推出Android系統與其它品牌陸續加入後，Apple手機的市占率也逐漸被瓜分，表面上市占與銷售皆下滑，但其實在利潤方面Apple與Samsung皆是獲益最佳的品牌，反觀中國品牌手機只能撿剩下的。

回到電動車專家就表示強勢的中國電動車品牌，在銷量亮眼的背後其實獲利表現也是相當悲慘，而生產所需的科技、電子系統、電池等高成本也都仰賴政府補助才得以繼續，畢竟連傳統車廠都表示現階段電動車的生產與銷售都是負擔。至於Tesla雖然2023年於美國市占下滑，但全球超過180萬輛的表現仍較2022年成長37%，只不過先前的降價策略卻讓第三季利潤從2022年的25.1%降到17.9%，因此只要Tesla回到正常銷售模式不再胡亂降價，維維持品牌科技特色與優勢，仍會在利潤部分成為最大贏家。

中國電動車表現上銷售亮眼，潤不僅不好甚至還虧錢。
中國電動車表現上銷售亮眼，潤不僅不好甚至還虧錢。
專家指出Tesla不要再亂降價並維持品牌科技特色，就能在利潤這方面取得良好表現。
專家指出Tesla不要再亂降價並維持品牌科技特色，就能在利潤這方面取得良好表現。

以下犯上，價格便宜、馬力略小的Porsche Cayman GT4 RS竟比911 GT3還快！

新款Porsche Taycan進階車型未上市前先刷紐柏林北賽道新單圈紀錄

預計 2025 年開始服務 Rimac 將在今年推出自動駕駛計程車 !

滿足不同市場需求 據傳 Suzuki 將在印度推出更多休旅車款

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選