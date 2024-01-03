金工漆藝創作展「浩瀚無垠」　高雄翰品酒店登場

過年禮盒準備了嗎　品牌口碑沒煩惱

▲La Fleur拉芙香緹禮盒(圖／業者提供2024.1.3)
▲La Fleur拉芙香緹禮盒(圖／業者提供2024.1.3)

記者柳榮俊/台中報導

▲La Fleur拉芙香頌(雙層)禮盒(圖／業者提供2024.1.3)
▲La Fleur拉芙香頌(雙層)禮盒(圖／業者提供2024.1.3)
拜別疫情，是否有許多親朋好友不見，2024過年禮盒你準備了嗎？苦惱該送什麼伴手禮才能老少喜歡呢？隨著新的一年到來，除了美味好看，更重要的是選擇優良品牌及食品安全品質，才能吃得安心，送禮放心。特搜多款新春禮盒，從零嘴、甜點、法式到中式到跨界聯名精品全都有，中西各具特色，不只有包裝精美，美味口感更是經過多年考驗不敗款，讓人不容錯過，買來送禮最有心。

我是廣告 請繼續往下閱讀

ISABELLE「伊莎貝爾」為自由飛翔女神的名字，代表新潮流、新時尚的新女性，也是有夢想、有浪漫情懷，獨立自主的代表。憑藉對法式精緻浪漫糕點的堅持與嚮往，將法國精緻糕點技術引入台灣。品項多元而豐富，嚴選原料、獨有烘培技術、生產品質通過HACCP、ISO等食品認證，為食品安全層層把關的春節伴手禮，裡子面子都兼顧，送禮沒煩惱。


「杏仁芒果塔」獲「亞洲金牌伴手禮」殊榮，蛋糕體以法國產地頂級奶油ELLE&VIRE的發酵性奶油製成，再擠入本土芒果特製的芒果餡，表面灑上嚴選的杏仁片與糖粉點綴，多重口味交疊出的豐富滋味。「微鹹起司布雪」如雪花般蓬鬆軟綿口感是奶油布雪最大的特色，外皮烘烤到恰到好處呈現金黃色，內餡微鹹甜的起士奶油是人氣療癒甜點。


中式品牌「皇樓」漢式宮廷糕點．更以新食尚的理念，致力將以往的經典糕點餅乾，以MIT台灣製造的優勢，不斷改良出新的技術工法，讓糕點口味口感更符合現代人的喜愛。因應春節到來，品牌推出除了外包裝是以熱鬧迎新年的喜氣氛圍來設計，裡面的商品也因應中華文化過年過節團聚時會一起享用的點心，也就是歡喜辦年貨的概念。


每年熟客必點的招牌鳳黃酥，四種口味牛軋糖和棗核糖糕及松子糖糕，2024年再用製作月餅的工法推出了黃金皮金桔口味的「招財餅」，薄薄嫩嫩的黃金餅皮，內餡是不甜膩的金桔豆沙，另外，芝麻/肉鬆蛋捲、佐茶或咖啡都很適合。

▲艷凰霓裳雙層禮盒(圖／業者提供2024.1.3)
▲艷凰霓裳雙層禮盒(圖／業者提供2024.1.3)

黃健豪閃躲教召　莊競程抨捍衛國家靠嘴砲

網路廣告疲勞轟炸　江肇國指他廣告費比柯文哲多

中市府推動漫產業　盧秀燕：四箭齊發

羅廷瑋麵店涉占用公有地　綠營提告「竊佔」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選