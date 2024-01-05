老年聽力危機！自然老化不用管？聽力師揭「最慘下場」

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📍聽力障礙者失智風險翻2倍
但蔡鋕鑫表示，聽力退化與受損並不只是「大聲一點」的問題，目前已經有證據顯示，聽力障礙與失智存在一定程度關係，世界衛生組織（WHO）也對此提出倡議、呼籲各界關注聽力障礙所造成的衍生風險，失智症協會也提醒，聽力障礙是引發失智症的一大因素之一。
失智症協會提到，聽力障礙使人在接收外界資訊時會產生困難，不只和家人、同事、朋友溝通不良，也嚴重影響正常社交生活，並增加學習新事務的難度，提高認知功能衰退的風險，且有聽力障礙者罹患失智症的風險為聽力正常者的2倍。
📍「大聲一點」恐釀「噪音型聽力損失」
另一方面，因為聽不清楚而「大聲一點」的作法也暗藏危機。蔡志鑫指出，長期處在高噪音環境、環境音量達到90分貝、甚至100分貝以上，就有可能造成噪音型聽力損失，這種傷害與退化一樣是不可逆的、一受傷就無法恢復，這也是通常機場工作地勤人員都會配戴耳罩。
蔡志鑫說，老人家因為聽力退化、聽不清楚，長期加大環境音量時，也使自己曝露在噪音型聽力損失的風險之下，不只不會讓情況變好，還可能使聽力加速惡化，千萬不要覺得聽不清楚、靠著別人大聲一點、音量拉高一點就能解決。
📍老人拒戴助聽器3大理由
因此，蔡志鑫指出，只要經過診斷、確定有聽力退化的情況，都會建議民眾使用助聽器來輔助，但除了認為退化造成的聽力障礙不是大問題之外，不少老人家也會覺得助聽器是「老的象徵」，並因此提出很多理由來合理化自己拒絕配戴的行為，比如「講話大聲點就好了」、「這個很貴」、「這個不好看」等。
蔡志鑫說，聽力損失某種程度上是可以預防的，但這些心理上的排斥與疏忽，讓不少民眾很晚才來醫療院所求助，但這時聽力往往已經惡化到一定的嚴重度，使用助聽器的效果往往也已經不是那麼理想。
📍政府提供輔具費用補助
若民眾發現自己似乎有聽不清楚的問題，蔡志鑫建議，這時候可以尋求耳鼻喉科醫師的協助，因為聽力喪失的過程是漸進性的，不像一般牙痛、眼睛痛那樣突然而激烈，當事人可能沒什麼感覺，通過客觀檢查，可以更清楚地知道自己的聽力退化情況。
此外，蔡志鑫指出，有些人會擔心助聽器的費用過於沈重與昂貴，但政府對於助聽器使用設有補助標準，通常兩個人面對面、距離約1公尺左右，以正常音量對話卻聽不清楚時，就有很高的機會符合，各個廠家也有不同的收費方式，有些還有試用期的設計、鼓勵使用者可以試著戴上助聽器，千萬不要因為費用而放任聽力持續惡化、失智風險繼續飆升。
失智症協會也建議，為了降低聽力障礙所造成的失智風險，呼籲民眾務必保護聽力，減少長期暴露在噪音環境，避免長時間使用耳機，及早治療和聽力相關的耳部疾病、當有聽力障礙時，建議配戴助聽器以避免功能衰退。