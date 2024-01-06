▲ 中國奇瑞進軍歐洲！考慮在英國、歐盟地區建立兩家電動車工廠

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歐洲市場現在被中國車廠視為頭號目標，有許多品牌當想要進入這個領域，中國奇瑞就是其中之一，他們想要效法韓國Hyundai現代以及Kia的成功模式，要知道現代集團在80年代末期於英國市場幾乎是沒人知道的品牌，現在卻佔據了英國市場汽車銷售量的10%，中國奇瑞認為他們也可以做到，但是在英國設廠是一個大膽的決定，像是Honda在2022年退出英國，中國BYD比亞迪也不考慮在英國設廠，因為英國已經脫離歐盟，在稅務方面將沒有任何優勢，但是奇瑞卻認為英國每年有200萬的新車銷售量，這樣的規模足夠讓他們在當地打造右駕工廠，同時也可以向南非、澳洲以及紐西蘭出口這些右駕車款。
而為了確保他們在歐洲其他地區發展順利，他們也將在歐盟國家內打造另一個左駕工廠，奇瑞的目標是想要在2030年讓這兩座工廠可以運行，其實他們也已經計劃在今年導入Omoda、Jaecoo以及Exlantix諸多子品牌進入歐洲，而且奇瑞的策略並不是想要用最便宜的價格來讓消費者注意到他們，他們是想要透過好的產品以及優秀的品牌聲浪帶起歐洲的消費族群，另外他們的車輛擁有七年保固、電池擁有八年保固也是一大賣點，而這對於歐洲大陸的消費者究竟有沒有效呢？相信在今年開始導入車款進軍大陸之後，其銷售量將會告訴大家答案。