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中國奇瑞進軍歐洲！考慮在英國、歐盟地區建立兩家電動車工廠

▲ 中國奇瑞進軍歐洲！考慮在英國、歐盟地區建立兩家電動車工廠
▲ 中國奇瑞進軍歐洲！考慮在英國、歐盟地區建立兩家電動車工廠

Carture 車勢文化

中國在2023年成為了全球最大的出口國家，取代了原本屹立不搖的日本，他們每年有超過100萬輛的汽車輸出到俄羅斯以及墨西哥，而歐洲市場也佔比頗高，不過現在他們想要大舉入侵歐洲，中國奇瑞汽車近日發出消息表示他們考慮在歐洲打造兩個電動車工廠，一個位於英國，另一個將會在歐盟地區，並且想要在2030年之前開始運作。

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中國奇瑞今年開始導入多個品牌進入歐洲，而他們更想要在2030年之前於英國以及歐盟地區打造兩個電動車工廠。
中國奇瑞今年開始導入多個品牌進入歐洲，而他們更想要在2030年之前於英國以及歐盟地區打造兩個電動車工廠。
歐洲市場現在被中國車廠視為頭號目標，有許多品牌當想要進入這個領域，中國奇瑞就是其中之一，他們想要效法韓國Hyundai現代以及Kia的成功模式，要知道現代集團在80年代末期於英國市場幾乎是沒人知道的品牌，現在卻佔據了英國市場汽車銷售量的10%，中國奇瑞認為他們也可以做到，但是在英國設廠是一個大膽的決定，像是Honda在2022年退出英國，中國BYD比亞迪也不考慮在英國設廠，因為英國已經脫離歐盟，在稅務方面將沒有任何優勢，但是奇瑞卻認為英國每年有200萬的新車銷售量，這樣的規模足夠讓他們在當地打造右駕工廠，同時也可以向南非、澳洲以及紐西蘭出口這些右駕車款。

而為了確保他們在歐洲其他地區發展順利，他們也將在歐盟國家內打造另一個左駕工廠，奇瑞的目標是想要在2030年讓這兩座工廠可以運行，其實他們也已經計劃在今年導入Omoda、Jaecoo以及Exlantix諸多子品牌進入歐洲，而且奇瑞的策略並不是想要用最便宜的價格來讓消費者注意到他們，他們是想要透過好的產品以及優秀的品牌聲浪帶起歐洲的消費族群，另外他們的車輛擁有七年保固、電池擁有八年保固也是一大賣點，而這對於歐洲大陸的消費者究竟有沒有效呢？相信在今年開始導入車款進軍大陸之後，其銷售量將會告訴大家答案。

中國奇瑞將會在今年陸續導入Omoda、Jaecoo以及Exlantix諸多子品牌進入歐洲。
中國奇瑞將會在今年陸續導入Omoda、Jaecoo以及Exlantix諸多子品牌進入歐洲。
奇瑞並不想要使用低價策略吸引消費者，他們反而想要用好的產品以及品牌優勢進入市場當中。
奇瑞並不想要使用低價策略吸引消費者，他們反而想要用好的產品以及品牌優勢進入市場當中。

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