▲正式建議售價 1,388 萬起！Aston Martin DB12 Volante 抵台

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電動「K 形折疊」頂篷是 DB12 Volante 核心，極致工藝設計兼具快速收摺速度，頂篷開啟和關閉分別僅需 14 秒及 16 秒，在車速 50 公里/小時內皆能收放自如，駕駛可於車輛周圍 2 公尺內透過遙控鑰匙進行敞篷開關操作。頂篷採用 8 層隔熱材質，提供安靜舒適的絕佳乘車體驗，擁有同級距領先的超薄 260mm 收折厚度，造就優異行李廂空間表現。敞篷共有4 種不同顏色可供選擇，標配色為黑色，選配色則包括紅色、藍色及黑銀色；藉由與車身顏色之搭配，創造車主們心目中最具風格的 DB12 Volante。
DB12 Volante 搭載手工打造 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，咆嘯瞬間，優雅敞篷靈魂下強悍本色瞬間顯現。經過工程師們精心研發與調校，採用全新凸輪軸設計、優化的壓縮比、強化冷卻效果與更大的渦輪，輸出功率與 DB11 相比增加 34 %。級距之最的 680 PS、800 Nm 動力輸出造就 0-100 公里/小時僅需 3.7 秒、最高時速可達 325 公里/小時的精彩表現。
DB12 Volante 採用與 Coupe 車款相同之 ZF 8 速自排變速箱，採用縮短的最終傳動比，提供強勁再加速性並縮短換檔時間，且與不同動態駕駛情境配合相得益彰；DB 系列首見之電子後差速器（E-Diff）也搭載於 DB12 Volante 車型，創造靈活卻穩定的巧妙平衡。憑藉電子車身穩定系統（ESC）和 5 種動態模式選擇，駕駛者可隨心所欲的設定車輛，發揮彎道極限。
DB12 Volante 擁有極為堅固的鋁合金車身結構，並著眼於底盤零件升級，強化了引擎橫樑及後懸吊拉桿， 相較於上一代DB11， DB12 Volante 的整體剛性提升近 5%。 因應 Volante 車型敞篷結構，品牌進一步優化後懸吊彈簧及阻尼，成就完美動態。轉向方面，DB12 Volante 的電子輔助轉向系統 (EPAS) 保留非隔離轉向柱設計及恆定齒比，帶來人車合一的駕控體驗。
DB12 Volante 標配 21 吋輕量化鍛造鋁圈，採用 Michelin 專為 Aston Martin DB12 車款客製化的 Pilot Sport S 5 輪胎，擁有良好靜謐性及乾濕地抓地性能，胎壁上刻有 “AML” 字樣則彰顯獨特身分。煞車系統標配前 400 mm、後 360 mm 煞車碟盤，可選配陶瓷碳纖維煞車系統 (CCB)，提供強勁煞車性能同時減少衰退，減輕之 27 公斤的簧下重量更有助於提升競技操駕表現。
內裝方面，DB12 Volante 採用 10.25 吋觸控螢幕，具備全電容式的單指、多指手勢控制。透過無線 Apple CarPlay、Android Auto 及 Aston Martin 推出專為 iOS 和 Android 系統開發的全新 APP，車主可透過手機與 DB12 Volante 進行暢行無阻的互動。實體按鍵一向提供優異的豪華回饋感受，而 DB12 車系實現觸控螢幕與實體按鍵的完美平衡，包括排檔桿、駕駛模式選擇、懸吊控制、ESP、排氣閥門、車道輔助系統與通風椅等皆保留實體控制鈕，確保操作頻繁之按鈕觸手可及且符合人體工學。
DB12 Volante 標配 390 瓦 11 支揚聲器音響系統提供環繞模式，採用 QuantumLogic® 音效處理技術，營造與車內空間相得益彰的聲學效果。Aston Martin 另提供由 Bowers & Wilkins 為音響愛好族群開發的環繞音響選配系統，專為 DB12 Volante 內部空間設計，採用 Bowers & Wilkins 世界級頂置高音喇叭中的獨家專利技術，擁有 3D 主揚聲器、鋁制雙圓頂高音揚聲器和 Continuum® 中音揚聲器、高功率重低音等 15 支喇叭、雙擴大機共 1,170 瓦環繞音響，讓車內乘客如臨其境。
匠人工藝無疑是 Aston Martin 的品牌核心價值之一，準車主可透過 「Q by Aston Martin」個人化客製服務發揮無限想像，與 Aston Martin 百年精湛工藝與及製造技術結合，實現其對 DB12 Volante 客製化的終極藍圖，塑造出獨一無二的專屬座駕。
Aston Martin CEO Amedeo Felisa 表示：「駕駛敞篷車享有無與倫比的樂趣，多年來，Aston Martin 不間斷地傳遞品牌精髓，而全新 DB12 Volante 在保留 DB12 Super GT 純粹性格下，創造出一款性能強悍的敞篷超跑。這是一款車壇少見的作品，DB12 Volante 重新定義並傳承了經典 DB 敞篷車款的不羈性格。」 Aston Martin DB12 Volante 基本車價新台幣1,388 萬起，並預計於 2024 年第 2 季開始交車。