▲ 黃色小鴨重返高雄，超吸睛「小鴨計程車」上路

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林念臻表示，台灣大車隊與高市府合作，在計程車身及車頭貼上可愛小鴨圖樣，穿梭大街小巷載客，帶給市民驚喜，此外，燈會期間搭乘台灣大車隊小鴨計程車，就有機會領取可愛小鴨帽，每輛計程車限量100頂，數量有限，先搭先領，請大家一定要把握機會。林念臻指出，台灣大車隊在2022年「台灣設計展」就與高雄市政府合作，發表嶄新的55688 LOGO與閃電車身識別，年輕化的設計獲得民眾與司機好評。今年黃色小鴨相隔10年重返高雄，集團非常榮幸再次與高雄市政府攜手合作「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動，並與活動主角黃色小鴨聯名推出「小鴨計程車」，小鴨計程車的車頭及車身都貼上可愛黃色小鴨，為市民與遊客提供搭車的驚喜感，並藉由小黃穿梭在城市大街小巷的特性，一起為高雄增添溫暖、明亮、充滿希望的都市形象。台灣大車隊高雄司機張先生表示，十年前黃色小鴨來到高雄的時候造成一股小鴨旋風，碼頭邊天天都塞滿要看黃色小鴨的市民以及遊客；十年後的今天，沒想到自己能成為小鴨計程車的運將，民眾看到車身外印有黃色小鴨，都會主動詢問，想知道更多活動內容，小朋友坐上這款特製專車也十分高興。林念臻表示，黃色小鴨、55688 LOGO與小黃計程車，都是代表著活力與溫暖的黃色，這也是55688一直以來的服務精神，我們重視服務品質與品牌溫度，希望每一次的交通與生活服務，都能提供給民眾美好的服務體驗。在活動期間，外地旅客搭乘高鐵，可至左營高鐵搭乘台灣大車隊計程車，如果是高雄民眾用55688 APP叫車，都有機會搭乘到我們與高雄市政府合力打造的「小鴨計程車」，1月27日起搭車，還有機會領取限量版小鴨帽。也歡迎民眾來到高雄玩的時候，看到可愛的小鴨計程車別忘了拍照留念。