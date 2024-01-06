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Kia「動見心未來」冬季健檢即日起跑

▲Kia「動見心未來」冬季健檢即日起跑
▲Kia「動見心未來」冬季健檢即日起跑

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Kia總代理台灣森那美起亞積極導入新能源車款，並獲得國內前瞻車主的高度肯定，2023年以10,188台的歷史新高紀錄，首度達成在台銷售破萬台的里程碑，並以年成長率109%的驚人成長，成為國內車市成長最快速的進口品牌(註1)。為歡慶Kia在台銷售佳績，總代理台灣森那美起亞自2024年1月1日至2月29日，特別推出「動見心未來」冬季健檢活動(註2)，隨著新春年節將至，邀請所有Kia車主回娘家，不僅可免費享有健檢服務，回廠消費更有機會獲得價值28,900元的SAMSUNG x Kia The Freestyle 微型智慧投影機。Kia總代理台灣森那美起亞將持續打造超越消費者期待的用車體驗，與台灣消費者一同邁向永續移動的新未來。

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為歡慶Kia創下品牌年度銷售首度突破萬台的全新里程碑，並回饋所有Kia車主的熱情支持，Kia總代理台灣森那美起亞特別於2024年1月1日至2月29日，推出「動見心未來」冬季健檢活動，守護車主的安全及健康。凡於活動期間Kia車主回廠，即可享有輪胎及底盤在內的20項行車安全健檢服務、行車安全保養套餐組合優惠禮遇、指定零件及輪胎優惠禮遇及消費滿額禮。

「動見心未來」冬季健檢活動內容，包含多項優惠禮遇：一次性選購4條指定品牌輪胎或EV專用胎，即享有85折優惠；選購倍耐力或固特異輪胎，則可享有輪胎安心保；指定車型(不含定保、保險)，另享有零件優惠禮遇。「動見心未來」活動內容中，也包含多項冬季健檢套餐優惠：勁亮鍍膜套餐，享優惠禮遇價1,499元(原價1,800元)；行車安全清洗套餐，享優惠禮遇價369元(原價470元)；優質油精組合套餐，享優惠禮遇價999元(原價1,355元)。此外，Kia車主亦可享有以下消費滿額禮：消費滿3,999元，即可獲贈Kia精品木柄馬克杯；消費滿9,999元，即可獲贈Kia精品擴香石。

為了回饋所有Kia車主的支持，台灣森那美起亞同時推出新春加碼活動，期間回廠消費不限金額，即可參加抽獎，幸運兒可以將價值28,900元的SAMSUNG x Kia The Freestyle 微型智慧投影機帶回家。敬邀所有Kia車主預約回廠健檢保養，由Kia專業團隊守護您的行車安全，安心享受即將到來的農曆新年假期，繼續感受「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神與獨特魅力，與Kia一同邁向全新美好的2024年。

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