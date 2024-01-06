▲Kia「動見心未來」冬季健檢即日起跑

Kia總代理台灣森那美起亞積極導入新能源車款，並獲得國內前瞻車主的高度肯定，2023年以10,188台的歷史新高紀錄，首度達成在台銷售破萬台的里程碑，並以年成長率109%的驚人成長，成為國內車市成長最快速的進口品牌(註1)。為歡慶Kia在台銷售佳績，總代理台灣森那美起亞自2024年1月1日至2月29日，特別推出「動見心未來」冬季健檢活動(註2)，隨著新春年節將至，邀請所有Kia車主回娘家，不僅可免費享有健檢服務，回廠消費更有機會獲得價值28,900元的SAMSUNG x Kia The Freestyle 微型智慧投影機。Kia總代理台灣森那美起亞將持續打造超越消費者期待的用車體驗，與台灣消費者一同邁向永續移動的新未來。
為了回饋所有Kia車主的支持，台灣森那美起亞同時推出新春加碼活動，期間回廠消費不限金額，即可參加抽獎，幸運兒可以將價值28,900元的SAMSUNG x Kia The Freestyle 微型智慧投影機帶回家。敬邀所有Kia車主預約回廠健檢保養，由Kia專業團隊守護您的行車安全，安心享受即將到來的農曆新年假期，繼續感受「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神與獨特魅力，與Kia一同邁向全新美好的2024年。