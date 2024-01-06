▲台灣福斯集團 2023 銷售表現創歷史新高

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台灣福斯集團總裁安薩瑞(Rahil Ansari)說道：「2023年台灣福斯集團創下亮眼佳績，首次在台銷售突破3萬台紀錄，感謝全體團隊與經銷夥伴們的努力與支持，得以在充滿挑戰的市場環境獲得佳績。2024年我們將加速四品牌純電發展策略，持續朝向『成為台灣移動服務市場領導者』的願景前進。」
總結2023 年，台灣奧迪整體銷售量創雙位數成長25.5%，總銷售台數達4,933台，創下品牌銷售新紀錄。在全新純電旗艦Audi Q8 e-tron 車系帶領下，純電車款銷售寫下不俗佳績，較去年同期成長17.8%；偕同 Audi Sport 與Q 系列休旅家族，豐富的產品陣容滿足市場期待。線上與線下顧客服務同步進化，持續帶來通路據點升級並持續 myAudi TW app 數位服務優化，結合多元品牌活動，全方位實踐「創造最佳顧客體驗」的品牌承諾。
台灣福斯汽車締造品牌里程碑，2023年度銷售創下14,009輛，刷新Volkswagen在台60年來紀錄。Volkswagen持續以先進的安全科技、卓越的工藝品質，和源源不絕的駕控樂趣征服消費者，尤以多元的休旅車款陣容最受歡迎。跨界跑旅The T-Roc掛牌累積近3,000輛，並且達到8.5%的市佔率，奪得A0級距的進口休旅銷售冠軍。而歐洲休旅霸主The Tiguan以5,510輛的掛牌數，穩坐台灣德系休旅寶座。這不僅代表消費者對Volkswagen的肯定，更是為台灣福斯汽車揭開2024年電動車時代的序幕。
2023 年 Škoda Taiwan 創下在台銷售歷史新里程碑，總掛牌數達10,001台，衝破年銷破萬大關，較去年成長52%，旗下之旗艦休旅車Kodiaq 更是連續5年蟬聯七人座SUV 銷售冠軍，其憑藉著超群的產品實力，擁有絕佳的乘坐空間設計、最為齊備的主被動安全配備、再搭配上充沛的動力及各種貼心巧思，使其在休旅車級距的兵家必爭之地五度脫穎而出，而車系中的性能代表作Kodiaq RS，自上市至今也已累積超過1,300張訂單，其銷售量亦佔車系銷售佔比達五分之一，也成為Kodiaq 能蟬聯冠軍的一大功臣，與此同時Škoda 品牌秉持著Human Touch 以人為本的核心理念，以做好服務與顧客滿意為首要目標並持續開拓通路提升服務品質，以回饋消費者的信賴與支持。
回顧2023，台灣福斯商旅不僅創造了年成長近20%的銷售佳績，其中露營車系列的California 更交出了年度近500台的新紀錄。福斯商旅在2023年精化產品組合、數位互動與顧客賞車體驗，尤其在數位互動方面，自My eVanLife APP 正式上線，車主能取得福斯商旅分享的VanLife 數位化資訊及線上預約服務功能。適逢福斯商旅75週年之際，年末更舉辦 VW VanLife 嘉年華慶典，於現場展示首次登台 ID. Buzz 純電之作及歷代經典車款，吸引超過5萬人次造訪，於全台車主與車迷朋友共度美好的VanLife 時刻。