最冷節氣「小寒」來了！電暖器、電熱毯2用法錯了　建議室溫公開

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1.注意使用時間
台電表示，身體長時間接觸高於皮膚溫度的物體，就有可能會「低溫燙傷」，建議用有定時功能的電暖器或電熱毯，電熱毯建議在睡前預熱半小時，要睡覺時關閉電源、拔除插頭，避免長時間使用造成燙傷，也更省電更安全。
2.保持安全距離
台電指出，使用電暖器時，要避免太靠近電暖器，尤其是家中有嬰幼兒、老年人、毛小孩的族群。另外，電暖器要和易燃物保持距離，如寢具、衣物、沙發、窗簾等，都要留1公尺以上的安全距離。
此外，重症醫師黃軒也提醒，溫差愈高死亡率愈高，若差距開始達到5°C以上將愈來愈危險，特別是60歲以上族群，急性腦中風的風險更可達到4倍之多，建議室內溫度超過20℃時不需要開暖氣，但出入室內外與不同房間時，務必要注意避免溫差過大。
那麼室內溫度要維持在幾度才合適？黃軒指出，65歲以上、慢性病等族群，建議室溫維持在18°C以上，並在夜晚睡覺時置放保暖衣物於身邊，心血管疾病患者在天冷之下血壓容易升高、血液濃稠度增加、增加猝死風險。
慢性阻塞性肺病等肺部疾病族群，建議達9小時21°C，可減少呼吸症狀不易發作，尤其是在夜晚的房間內。而嬰幼兒在天冷時也可能發生嬰兒猝死症候群，建議室內溫度維持在16~20°C左右。
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