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最冷節氣「小寒」來了！電暖器、電熱毯2用法錯了　建議室溫公開

▲今（6）天是最冷節氣「小寒」，台電提醒使用電暖器、電熱毯等取暖神物時有2重點，小心低 溫燙傷。（圖／記者徐銘穗攝）
▲今（6）天是最冷節氣「小寒」，台電提醒使用電暖器、電熱毯等取暖神物時有2重點，小心低 溫燙傷。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

俗話說「小寒大寒，冷成冰團」，指的就是今（6）天是24節氣中的小寒，也是被認為最冷的節氣，氣象署一早針對新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、金門縣等6縣市發布低溫警報。台電提醒，使用暖暖包、電暖器、電熱毯等「取暖神物」時，要注意使用時間與安全距離2點，小心低溫燙傷。

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「台電電力粉絲團」今發文，提醒使用電暖器、電熱毯等取暖神器時，有以下兩重點很重要：

1.注意使用時間

台電表示，身體長時間接觸高於皮膚溫度的物體，就有可能會「低溫燙傷」，建議用有定時功能的電暖器或電熱毯，電熱毯建議在睡前預熱半小時，要睡覺時關閉電源、拔除插頭，避免長時間使用造成燙傷，也更省電更安全。

2.保持安全距離

台電指出，使用電暖器時，要避免太靠近電暖器，尤其是家中有嬰幼兒、老年人、毛小孩的族群。另外，電暖器要和易燃物保持距離，如寢具、衣物、沙發、窗簾等，都要留1公尺以上的安全距離。

▲台電提醒使用電暖器、電熱毯等取暖神物時有2重點。（圖／翻攝台電電力粉絲團臉書）
▲台電提醒使用電暖器、電熱毯等取暖神物時有2重點。（圖／翻攝台電電力粉絲團臉書）
此外，重症醫師黃軒也提醒，溫差愈高死亡率愈高，若差距開始達到5°C以上將愈來愈危險，特別是60歲以上族群，急性腦中風的風險更可達到4倍之多，建議室內溫度超過20℃時不需要開暖氣，但出入室內外與不同房間時，務必要注意避免溫差過大。

那麼室內溫度要維持在幾度才合適？黃軒指出，65歲以上、慢性病等族群，建議室溫維持在18°C以上，並在夜晚睡覺時置放保暖衣物於身邊，心血管疾病患者在天冷之下血壓容易升高、血液濃稠度增加、增加猝死風險。

慢性阻塞性肺病等肺部疾病族群，建議達9小時21°C，可減少呼吸症狀不易發作，尤其是在夜晚的房間內。而嬰幼兒在天冷時也可能發生嬰兒猝死症候群，建議室內溫度維持在16~20°C左右。

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