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楊丞琳開唱又失言「妳都不會被美貌耽誤」　陳綺貞當場尬笑秒變臉

▲楊丞琳（左）上海開唱又失言：「妳都不會被美貌耽誤」，陳綺貞當場尬笑秒變臉。（圖／real幹大滋 微博）
▲楊丞琳（左）上海開唱又失言：「妳都不會被美貌耽誤」，陳綺貞當場尬笑秒變臉。（圖／real幹大滋 微博）

記者黃雅琪／綜合報導

歌手楊丞琳先前在鄭州演唱會上說：「河南人愛騙人！」引發陸網強烈譴責，她道歉後又在「四川衛視新年晚會」表演名單被消失，失言風波還未落幕，她昨（6）日在上海舉行演唱會，邀來陳綺貞當嘉賓卻又口誤：「妳都不會被（美貌）耽誤欸！」使人誤會她在說陳綺貞美貌不足，讓陳綺貞當場露出尷尬臉、接不了話。

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▲楊丞琳（左）上海演唱會邀請陳綺貞當嘉賓。（圖／微博）
▲楊丞琳（左）上海演唱會邀請陳綺貞當嘉賓。（圖／微博）
楊丞琳昨日在上海舉行2024年《LIKE A STAR世界巡迴演唱會》，與相識4年的文青女神陳綺貞合唱〈魚〉，兩大女神夢幻聯動驚豔歌迷，但對話時間卻發生小插曲；陳綺貞大方稱讚楊丞琳：「我一直知道妳很喜歡、也很會唱歌，但是我在錄音室裡才發現說，原來妳的唱功是一直被美貌耽誤的」，楊丞琳嬌羞撫臉說：「有這樣子嗎？那為什麼妳那麼好啊？妳都不會被耽誤欸！」此話一出台下歌迷大笑，以為她在指陳綺貞美貌不足。

▲楊丞琳（左）上海演唱會，與陳綺貞合唱〈魚〉。（圖／楊丞琳微博）
▲楊丞琳（左）上海演唱會與陳綺貞合唱〈魚〉。（圖／楊丞琳微博）
楊丞琳話一說完，陳綺貞頓時露出尷尬表情和笑聲接不了話，楊丞琳才趕緊補上一句：「就是妳什麼都有，大家也都認同妳的才華！」誇讚她內外兼具，兩人在尷尬的氛圍下相擁、吻臉結束這一回合。

事後，楊丞琳在微博發文：「謝謝綺貞這顆耀眼的Star來到我的演唱會，耳機裡有她的歌聲，好不真實，能夠因為《刪·拾 以後》這張專輯，獲得她的創作〈節日快樂〉而相識，甚至有一首Live的合作，我好幸福。」

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