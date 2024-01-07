楊丞琳開唱又失言「妳都不會被美貌耽誤」 陳綺貞當場尬笑秒變臉
歌手楊丞琳先前在鄭州演唱會上說：「河南人愛騙人！」引發陸網強烈譴責，她道歉後又在「四川衛視新年晚會」表演名單被消失，失言風波還未落幕，她昨（6）日在上海舉行演唱會，邀來陳綺貞當嘉賓卻又口誤：「妳都不會被（美貌）耽誤欸！」使人誤會她在說陳綺貞美貌不足，讓陳綺貞當場露出尷尬臉、接不了話。
記者黃雅琪／綜合報導
楊丞琳昨日在上海舉行2024年《LIKE A STAR世界巡迴演唱會》，與相識4年的文青女神陳綺貞合唱〈魚〉，兩大女神夢幻聯動驚豔歌迷，但對話時間卻發生小插曲；陳綺貞大方稱讚楊丞琳：「我一直知道妳很喜歡、也很會唱歌，但是我在錄音室裡才發現說，原來妳的唱功是一直被美貌耽誤的」，楊丞琳嬌羞撫臉說：「有這樣子嗎？那為什麼妳那麼好啊？妳都不會被耽誤欸！」此話一出台下歌迷大笑，以為她在指陳綺貞美貌不足。
楊丞琳話一說完，陳綺貞頓時露出尷尬表情和笑聲接不了話，楊丞琳才趕緊補上一句：「就是妳什麼都有，大家也都認同妳的才華！」誇讚她內外兼具，兩人在尷尬的氛圍下相擁、吻臉結束這一回合。
事後，楊丞琳在微博發文：「謝謝綺貞這顆耀眼的Star來到我的演唱會，耳機裡有她的歌聲，好不真實，能夠因為《刪·拾 以後》這張專輯，獲得她的創作〈節日快樂〉而相識，甚至有一首Live的合作，我好幸福。」
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