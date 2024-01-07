▲ 富士GFX100 II正式登台，當今性能最強中片幅相機！單機身建議售價NT$232,000元

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全新1億畫素CMOS，速度快上2倍
GFX100 II搭載全新GFX CMOS II HS感光元件，雖然還是維持和前作一樣1億畫素，不過感光元件卻是全新設計，擁有2倍的讀取速度，並增加30%的進光量，搭配X-Processor 5影像處理器讓GFX100 II具備更高的自動對焦和連拍性能，以及更純淨的高ISO畫質表現。
最高8fps連拍速度，五軸8級影像穩定性能
得益於新的感光元件和影像處理器，GFX100 II擁有最高每秒8張的高速連拍性能。而防手震也來到最高五軸8級的快門速度補償，對於昏暗環境下的手持拍攝將會更加得心應手。另外，強大的感光元件位移能力，也能夠讓GFX100 II使用相素位移方式拍出高達4億畫素的超高解析度影像。
AI自動對焦新時代
GFX100 II所搭載的X-Processor 5影像處理器具有主體檢測自動對焦功能，可提供中片幅相機前所未見的自動對焦性能。採用深度學習人工智能技術構建，其先進的自動對焦跟踪和檢測不僅適用於人臉和眼睛，還適用於動物、鳥類、汽車、摩托車、自行車、飛機和火車，有瞭如此強大的自動對焦性能功能，將能讓攝影師可以更專注於攝影創作。
支援最高8K 30p 4:2:2 10bit內錄
同樣得益於新的 X-Processor 5影像處理器，GFX100 II在錄影規格方面也大幅提升。可提供8K 30p、4K 60p、FHD 120p的錄影能力，而且還支援4:2:2 10bit內錄。此外，也支援H.265、ProRes等編碼格式；同時，GFX100 II亦是GFX系列第一款支援F-Log 2的相機，擴大了後製的彈性空間。另外，GFX100 II也新增了MF補助功能，透過Focus Map將能更準確的提升手動對焦的精準度。最後，GFX100 II也支援自家的散熱風扇FAN-001，可確保長時間使用高解析度錄影時的穩定性。
軟片模擬Reala Ace
隨著GFX100 II問世的，還有新的軟片模擬Reala Ace，它是富士著名的色彩科學的最新版本，這款第20個軟片模擬可重現眼前的忠實色彩，適用於所有的拍攝主題。
上市日期與建議售價
GFX100 II預計將於9/28上市，建議售價為7,499美元，約新台幣240,300元。
GFX100 II重點規格
- 1億2百萬畫素中片幅GFX CMOS II HS感光元件
- X-Processor 5影像處理器
- ISO 80-12800
- AI自動對焦偵測（人類、動物、鳥類、汽車、摩托車、自行車、飛機和火車）
- 機械快門速度1/4000~60秒
- 電子快門速度1/32000~60秒
- 閃燈同步摙度1/125秒
- 最高8fps連拍速度（無損壓縮RAW連拍1000張以上）
- 最高五軸8級防手震
- 最高8K 30p、4K 60p、FHD 120p錄影
- 4:2:2 10bit內錄
- 支援ProRes、H.265、H.264
- 支援ALL-Intra、Long GOP、F-Log2
- 3.2吋236萬畫點三向翻轉式LCD
- 0.64吋944萬畫點OVF
- USB-C、3.5mm耳機 / 麥克風、HDMI-A、LAN Port
- CFexpress Type-B / SD雙插槽
- NP-W235鋰電池
- 152.4 × 117.4 × 98.6mm
- 1,030g