高雄侯康大造勢！現場湧12萬人　韓國瑜霸氣喊「把選票爆炸出去」

馬英九好糗！「下架民進黨」常講錯　但最嚴重口誤還是賴清德這句

▲馬英九造勢，口誤把「下架民進黨」講成「下架國民黨」。（圖／侯辦提供）
▲馬英九造勢，口誤把「下架民進黨」講成「下架國民黨」。（圖／侯辦提供）

記者何哲欣／台北報導

前總統馬英九昨到高雄幫忙輔選，他在造勢晚會上高喊，「要下架國民黨，才能撥亂反正」，下秒發現講錯話，立即改正為「下架民進黨，才能撥亂反正！」這不是馬英九第一次把「下架民進黨」喊錯，去年雙十國慶，馬英九不滿民進黨政府偷渡台獨概念，在國民黨舉辦的升旗典禮喊話，人民應用選票下架民進黨，結果講成「下賤」民進黨，他隨即更正。

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無獨有偶，民眾黨昨也高雄造勢，但民眾黨總統參選人柯文哲致詞時也口誤，他說，「只有『民進黨』有一個關鍵的力量，才可以逼迫這兩個黨不會再用過去那個手段。所以，我要跟大家講，藍綠會過去，民眾有未來！」把民眾黨講成民進黨。

回顧過去在競選期間時的口誤，國民黨副總統候選人趙少康，在政見會時狂批民進黨總統候選人賴清德，說要把萬里老宅要公益信託是三大騙，更批賴清德是台獨工作者，就是台灣和平的恐怖份子，接著一一回應賴清德用保母、魁儡挑撥他跟侯友宜的關係，趙少康氣到口誤，他說，「賴清德（應是侯友宜）當選就是總統，老大、我的老闆，是我心目中最棒的掃黑英雄，新北最好的市長、最好的總統。」

趙少康雖口才便給，但有時卻頻頻口誤，隔天他到台中幫立委江啟臣輔選，他繼續痛批賴清德，也再次口誤「江啟臣是台灣和平的恐怖分子，一點都不誇張！」一旁的江啟臣拍肩糾正「賴清德啦」！趙少康連忙改口「賴清德是恐怖分子、江啟臣是我們東勢選出來最好的委員，對不對？」江啟臣則是笑到臉都別往一旁。

去年11月，趙少康參加國民黨台北市中山大同區黨慶造勢活動時，也在致詞中不小心口誤，喊「明年的選舉，票投民進黨就對了！」

不過這次總統大選最大的口誤，應是賴清德在總統大選辯論會上，脫口說中華民國可能給台灣會帶來災難，他說，「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」但會後記者會他解釋，這是口誤，他少講了憲法兩字，原意是指中華民國憲法。不過這樣的解釋仍引起軒然大波，成了藍白兩黨猛批的重點。

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