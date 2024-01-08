馬英九好糗！「下架民進黨」常講錯　但最嚴重口誤還是賴清德這句

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回顧過去在競選期間時的口誤，國民黨副總統候選人趙少康，在政見會時狂批民進黨總統候選人賴清德，說要把萬里老宅要公益信託是三大騙，更批賴清德是台獨工作者，就是台灣和平的恐怖份子，接著一一回應賴清德用保母、魁儡挑撥他跟侯友宜的關係，趙少康氣到口誤，他說，「賴清德（應是侯友宜）當選就是總統，老大、我的老闆，是我心目中最棒的掃黑英雄，新北最好的市長、最好的總統。」
趙少康雖口才便給，但有時卻頻頻口誤，隔天他到台中幫立委江啟臣輔選，他繼續痛批賴清德，也再次口誤「江啟臣是台灣和平的恐怖分子，一點都不誇張！」一旁的江啟臣拍肩糾正「賴清德啦」！趙少康連忙改口「賴清德是恐怖分子、江啟臣是我們東勢選出來最好的委員，對不對？」江啟臣則是笑到臉都別往一旁。
去年11月，趙少康參加國民黨台北市中山大同區黨慶造勢活動時，也在致詞中不小心口誤，喊「明年的選舉，票投民進黨就對了！」
不過這次總統大選最大的口誤，應是賴清德在總統大選辯論會上，脫口說中華民國可能給台灣會帶來災難，他說，「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」但會後記者會他解釋，這是口誤，他少講了憲法兩字，原意是指中華民國憲法。不過這樣的解釋仍引起軒然大波，成了藍白兩黨猛批的重點。
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