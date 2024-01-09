王振復離婚10年帶妹逛街！經紀人尷尬澄清女伴身分：那是他姐啦
47歲藝人王振復是三立八點檔《天道》男主角，與陳珮騏組CP廣受婆媽歡迎。他與新加坡前妻離婚10年，恢復單身後曾經情纏蘇晏霈，在2021年終止5年戀，今（9）日被周刊爆料嘴上說單身，卻帶女伴逛新北林口三井Outlet，說說笑笑狀似親暱，經紀人無奈向《NOWnews今日新聞》澄清女方身分：「那是他親姐姐啦！」斬斷烏龍緋聞。
記者羅凌筠／台北報導
王振復1999年在新加坡參加《才華橫溢出新秀－亞洲之星》選秀奪冠，組成演唱團體「PEACE」出道，2009年藉著到台灣宣傳專輯的機會，王振復參演民視本土劇《娘家》演出，順勢一炮而紅，也與王瞳、艾成另組「北七樂團」，2018年拍完《幸福來了》合約到期，跳槽三立與謝承均合作30周年大戲《天道》。
王振復以前和新加坡前妻有1段4年婚姻，離婚後帶兒子住在台灣，交由媽媽、姐姐照顧，拍民視《幸福來了》，與小12歲蘇晏霈來電，交往5年後因為婚事沒共識分手，今年8月他受訪談到第二春的下落，他表示目前自己對於感情不強求，現在就是把工作做好，至於感情伴侶，那就一切順其自然。
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