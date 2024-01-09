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陳偉霆吃不消！女主角探班送宵夜　「沒有她的戲也來」

▲陳偉霆（右）爆料章若楠（左）沒戲也來片場，送宵夜探班。（圖／八大提供）
▲陳偉霆（右）爆料章若楠（左）沒戲也來片場，送宵夜探班。（圖／八大提供）

記者羅凌筠／綜合報導

章若楠在八大第1台陸劇《照亮你》中，屢屢對陳偉霆當面表達愛慕之意，直球告白的勇敢，讓男神自爆：「有時候我都不敢正視她的眼睛，不是因為漂亮不敢直視她，而是她的眼神很靈動。」陳偉霆在媒體受訪問時，透露章若楠的私下暖舉，「沒有她的戲，她會過來探班陪我們，然後點宵夜給我們吃，支持我們，給我們能量。」

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▲陳偉霆在《照亮你》飾演消防員。（圖／八大提供）
▲陳偉霆在《照亮你》飾演消防員。（圖／八大提供）
然而話鋒一轉，幽默的陳偉霆開玩笑表示，其實知道章若楠請客是另有意圖，目的是想讓他吃胖一點。章若楠因此想起拍戲時的趣事：「我記得有一次，導演說偉霆的雙下巴，稍微收一下怎麼樣？然後偉霆哥就對我說：『都怪妳長得這麼矮，因為我要低頭看妳，才會有雙下巴。』」兩人戲裡甜蜜，戲外互相吐槽，非常逗趣。

▲章若楠在《照亮你》主動追愛。（圖／八大提供）
▲章若楠在《照亮你》主動追愛。（圖／八大提供）
而被問到拍攝《照亮你》最辛苦的地方？戲裡飾演消防員的陳偉霆表示，由於拍攝行程大多是先拍感情戲，晚上再開始拍救援事件的部分，因為經過白天的拍攝，晚上的專注度其實相對會稍微降低，「但是沒辦法，到了拍攝現場看到那些火，都是來真的。」尤其背在身上的氣瓶也是來真的，因此拍攝一段時間，氣瓶快沒氣時就會發出警報聲，提醒需要更換氣瓶。

陳偉霆回憶當下，「我們拍攝的時候，在現場經常會聽到嗶嗶嗶嗶嗶，一直有這樣的聲音，所以當氣瓶開始沒氣，是會有點慌，尤其導演透過麥克風跟你說，你要怎麼去哪個位置，也聽不太到，現場很吵，很複雜。」拍攝火警戲當下，得對四面八方保持高度警覺，確保不會有人受傷。《照亮你》每周一至五晚間11點，於八大第1台全台首播。

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