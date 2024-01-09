參山處推廣永續旅遊　三業者取得GTS認證

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參山處長曹忠猷表示，疫情後全球提倡永續觀光旅遊，參山處(112)年即積極輔導轄區兩大觀光圈業者取得綠色旅行標章認證。GTS綠色旅行標章（Green Travel Seal）主要在提供旅遊業者、組織一個具公信力的檢核機制，確保業者在經濟發展過程中對環境保護、社會責任及安全健康所做的努力與承諾。評分項目有:採購與銷售、無障礙與通用、文化資產、能源與氣候、自然與野生動物及文化資產等共12項目。這次包括梨山賓館、竹竹苗觀光圈南庄東村宿舍、燕子陶民宿率先取得GTS認證，歡迎民眾優先選擇認證店家旅遊，共同維護地球環境的永續。今年將持續擴大辦理業者認證輔導。
曹忠猷強調，去年參山處以｢陪跑」的方式，由專人協助觀光圈業者，向「全球永續旅行委員會」（Global Sustainable Tourism Council，簡稱GSTC）完成申請、填表與資料整備作業，期計能夠延續在地觀光特色，進一步接軌進入全球永續旅遊潮流，拓增觀光圈品牌國際永續形象。
梨山賓館將節能減碳理念融入日常營運中。例如：積極推行不使用一次性備品、垃圾分類和回收利用，並且選擇使用節能設備，以降低對環境的影響。並鼓勵旅客搭乘綠色運具，以保護當地文化和自然環境。