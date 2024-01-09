去年完成新台馬輪！航港局今年汰換高齡船　東部、澎湖添3生力軍

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在「深化智慧航安」部分，葉協隆說，航港局完成台中、雲林雷達建置；中軌道衛星在112年1月12日獲國際衛星搜救組織宣告正式進入完全運轉能力階段，讓我國成為東亞第一個與上層節點完成驗測通過的國家；連續6年進入東京備忘錄白名單，國輪監理成果獲國際肯定；完成近年規模最大（台北港）海難災害實兵演習；「水運動員準備計畫」榮獲行政院112年度動員準備方案類計畫績優獎。
在「推廣海洋觀光」部分，航港局與觀光署、港務公司合作辦理蘇澳港至日本與那國島直航交流活動，由立法院長率團與日方共同完成觀光踩線及破冰直航；推出海洋運輸新品牌「TAIWAN Hi」，讓藍色公路「高品質、優質、舒適」形象深植人心；活化高雄燈塔，獲觀光署評選為2023觀光亮點獎之10大景點設施獎，完成基隆燈塔整建，將於明天開放參觀，成為全國第22個開放參觀燈塔。
在「優化航港系統」部分，航港局啟用遊艇與動力小船駕駛測驗即測即評，有效提升試務效率並便於民眾參測；正式上線iMarine航港發展資料庫，加值應用豐富的航港業務數據資料，提供海運即時訊息；完成台灣遊艇入口網YaPo，以一站式服務整合遊艇入出境、泊位申請、出海報備及遊艇旅遊資訊4大功能，促進遊艇產業蓬勃發展。
葉協隆指出，今年度的重點工作，將朝「提升船舶航行安全、促進航運產業永續發展、建構海洋觀光環境、促進離島海運交通平權」4大面向進行。
葉協隆說，在「提升船舶航行安全」，將完成風場航道VTS大樓，啟動智慧航安升級計畫；完成智慧航安監控船「航港1號」，提升海域監控應變效能；完成船舶智慧監理系統，提升檢查服務效能；精進乘客名冊雲端系統，確保客船乘船權益；舉辦郵輪、大型客船、風場災防演練及兵推，加強應變整備。
在「促進航運產業永續發展」面向，航港局規劃提出航運產業升級方案，健全我國航港產業經營環境；因應IMO 2050年淨零排放政策，航商已陸續購建雙燃料船，航港局將培訓新能源海事人才，並推動海事人員智慧訓練升級計畫，以因應國際海運數位發展趨勢。
在「建構海洋觀光環境」面向，航港局將積極促進跳島郵輪發展，串聯亞洲島嶼航線，預計於1月22日辦理「亞洲跳島郵輪聯盟推介會」，邀請日韓菲官方代表及7家國際郵輪航商代表參加，希望串聯亞洲鄰近各國積極促成以亞洲島嶼為目的地的郵輪產品遊程；4月份將配合清明連假推出高美燈塔成為全國第一個提供旅宿服務的燈塔園區，提供創新的旅遊體驗；另透過專業輔導地方政府推動遊艇泊區計畫，預計可完成8處區域整體規劃、推動4處工程建設；配合基隆港軍港西遷工程完成，積極推動基隆威海營區活化開發，打造海洋門戶新亮點。
葉協隆說，在「促進離島海運交通平權」面向，113年度金門水頭港區客運中心、屏東鹽埔客運園區、澎湖／布袋浮動碼頭、馬公港一號碼頭延建、馬祖猛澳候船室等場站設施均將陸續完工；補助購建離島交通船部分，113年度將啟動東部高齡客船汰換計畫，完成2艘東部新客船及澎湖白沙之星2號建造，並協助澎湖縣政府進行南海之星3號綜合規劃作業。
葉協隆強調，未來將持續發揮創意、善用科技，為海運帶來美好，並以執行力發揮團隊力量，如期如質做好各項工作，以逐步達成「人本航港、海運好行」與「優質環境、航運永續」的願景目標。