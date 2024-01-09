細胞廣播和細胞簡訊不同　收不到的「國家級邊緣人」手機有5狀況

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所謂「細胞」係源於手機英文翻譯「Cell Phone」中「Cell」之意，指由電信業者透過系統運算，找出特定時間曾與特定基地台交換過訊號的手機，不受地理位置限制，並以這些名單為基礎，發出警示。一般來說當基地台越密集，目標群體準確度就越高，現行運算方式，估計能篩選出市區基地台500公尺內訊號交換名單。疫情期間就是透過此方式發送「細胞簡訊」，讓暴露在感染風險的民眾及早做好自主健康管理，避免疫情擴大。
🟡細胞廣播（災防告警細胞廣播訊息，Cell Broadcast, SMS-CB）
較常應用在防災警示，通知民眾可能發生災害，請訊息接收者盡快疏散至安全區域或特別注意人身財產之照護。。針對特定地理位置的大量使用者為發送對象，依據通知目的不同，讓民眾預先規劃因應措施，對大範圍群體發送訊息，屬於點對面的傳遞方式，相較於「細胞簡訊」模式，細胞廣播並不需要知道確切手機號碼，可以對指定的行動基地台涵蓋的所有行動裝置直接傳送專屬警示訊號。像是今（9）發送的國家級警報訊息就是細胞廣播的一種，另外包含地震、空襲、颱風、 豪大雨、土石流、如疫情警示、萬安演習、登革熱疫情等都會透過細胞廣播發送。
🟡「國家級警報」無法關閉
細胞廣播也就是災防告警訊息，有四種類型，其中「國家級警報」是一定要接收的，也無法關閉，其餘如緊急警報、警訊通知、每月測試用訊息，可以自行開啟或關閉接收訊息。
🟡手機為何收不到國家級警報？
你是國家級認證的邊緣人嗎？如果沒有收到國家級警報的人可以先確認手機上的三件事：第一、是否為「國家通訊傳播委員會認證合格」手機，並確認韌體版本已更新。第二、手機設定開啟接收告警訊息功能，且沒有關機。第三、手機處於災防告警細胞廣播訊息發布區域。
如果上述三件事都沒有問題，再確認是否手機正在以下的5種狀況內所以沒收到：
1 語音通話中
2 開啟飛航模式 ，當使用飛航模式表示關閉SIM卡的訊號收發裝置。
3 正在使用3G網路上網
4 未插入SIM卡
5 無基地台訊號
🟡檢視「政府警示」是否有開啟路徑
以iPhone為例，可以檢視手機內是否有關閉警示，請按照下列步驟操作：
前往「設定」>「通知」> 捲動到畫面底部 > 在「政府警示」下，開啟或關閉警示類型。