何妤玟「政大校花」清純美貌出土 列入《草山春暉》曾國城花名冊
19年前八點檔《草山春暉》在大愛重播，再現「政大校花」何妤玟年輕時的美貌，劇中曾國城飾演的高家老么「高明志」跟何妤玟飾演的女朋友談戀愛，兩個人討論未來，曾國城對未來充滿探索與挑戰，「應該有更多的起伏，更多更多的刺激」，跟何妤玟想去山上教書過著與世無爭生活，兩個人因為截然不同想法時，當集最高收視飆升到1.10。
記者羅凌筠／綜合報導
曾國城飾演的高明志女朋友一個換過一個，其中一個是何妤玟，戲裡戲外到現在外型20年來幾乎完全凍齡，身材、髮型沒有大幅改變，也讓許多觀眾追劇時幾乎忘了時間的變幻。
曾國城跟何妤玟約會時的話題永遠都是圍繞著哥哥們，何妤玟任性的要曾國城在她跟哥哥之間做一個選擇，《草山春暉》中3個哥哥都是1次戀愛就成功，老么高明志跟感情與事業究竟要如何兩全，吊足觀眾胃口。
《草山春暉》中高家四兄弟高銘宗、高東郎、高明善、高明志，分別由檢場、馬國賢、霍正奇、曾國城飾演，特別是小十幾歲、個性開朗活潑的四弟曾國城，3位哥哥「只要他趕快懂事來幫我」。四兄弟攜手同心，用誠信仁義勇闖商界的劇情，也成了不少網友的「商場教戰手冊」。
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