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12星座一周運勢／魔羯、天蠍工作運旺　牡羊、天秤「有真心桃花」

▲12星座本周運勢出爐，魔羯座、天蠍座工作運佳，牡羊座有真心桃花出現。（圖／取自Unsplash）
▲12星座本周運勢出爐，魔羯座、天蠍座工作運佳，牡羊座有真心桃花出現。（圖／取自Unsplash）

記者黃韻文／綜合報導

塔羅占卜師Princess分享12星座一周運勢（1月14日至1月20日）。

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🟡牡羊座
本周運勢重點，感情、日常、工作。
這周會發生失戀、重要的事取消的事情不少，但會有援手。工作上有患難見真情的狀況，感情上小心失戀；有真心的桃花出現。

🟡金牛座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周容易得不到你想要的期望的，多多加油囉！工作上容易得不到你想要的機會、答覆。感情上對方沒有回應，小心太煎熬。

🟡雙子座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周會有小小挫敗感，總之會不太滿意。工作上得到的不多，比方說，薪資、案子。感情上有第三者的隱憂，顯得進度很慢。

🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周對方動作很慢或進度很慢，讓你有點心急。工作上避免太急躁，感情上戀愛進度緩慢。

🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周若是艱苦太久可以主動看看，會有好消息的。工作上主動出擊，Get 的機率很高。感情上若是對方沒有回應，不妨主動看看。

🟡處女座
本周運勢重點，感情、日常。
這周容易被心情影響，顯得有點隨性。工作上小心太隨心所欲，感情上有點不想談戀愛，或是對方不讓你感興趣。

🟡天秤座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面若是對方冷淡，可以主動一點拉近距離。工作上需要主動，感情上有感情恢復的機會。

🟡天蠍座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周運勢有點卡住，或卡一半，可以多努力一點。工作上運勢不錯，但得到的不多。感情上有突破的機會，但現在還是僵局。

🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情。
這周對方猶豫的態度會讓你乾脆捨棄。工作上有點慢，感情上小心感情受傷，會讓你消失對方。

🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情。
這周有好消息頻頻，尤其是感情、工作方面。工作上有後續，感情上容易脫單。

🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周要多花點時間、心力，尤其是工作方面。工作上現在只能先慢慢來，感情上需要多花點時間。

🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方很有心，但可能不是你的菜。工作上有點沒有頭緒，感情上有點不想要目前這個對象。

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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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