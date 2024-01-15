夏如芝3歲愛女坐地爆哭！夫妻倆到目的地秒回家：小孩教育不能等
女星夏如芝拍過多首周杰倫的MV，《髮如雪》、《青花瓷》、《千里之外》等等，因此有「J女郎」之稱。2020年她嫁給演員張捷，婚後育有一女「芝麻」，近日張捷在臉書上透露，3歲的女兒因為不想上外面的廁所而發脾氣，夫妻倆利用機會教育，索性放棄行程直接回家，「希望這次的經歷，芝麻會謹記在心。」
記者薛羽彤／綜合報導
張捷昨（14）日在臉書上透露，原本一家三口開心出門玩，沒想到才剛到目的地，女兒就因為不想上外面的馬桶而發脾氣，雖然夫妻倆也想在逛一下，但他們認為必須藉此教育女兒，索性直接回家，「小朋友的教育不能等，以後還是有機會來，希望這次的經歷，芝麻會謹記在心。」
夏如芝也在留言區補充事件經過，女兒一直以來都會帶著便攜式馬桶出門，但爸媽總希望女兒慢慢突破，戒掉這個習慣，而且他們了解女兒只是看心情，並不是不願意，昨日他們也讓女兒選擇，最後芝麻自己決定回家上廁所，「但她就會發現，我們是真的回家了，不能在外面玩了。」夏如芝表示，希望藉著機會教育，可以讓女兒知道，「不是什麼事情或隨時都可以完全照她的心意。不是所有事情不順心意發發脾氣，爸爸媽媽就會妥協的。」
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