福山雅治第1部演唱會電影「取名98個字」！創造超長電影名紀錄

福山雅治首部演唱會電影《Fukuyama Masaharu Live Film Kotodama no Sakiwau Natsu "Boy Meets The Music" @Nippon Budokan 2023》將於2月6日在台上映，電影名稱包含空格、符號在內總計98個字，創造紀錄。
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《Fukuyama Masaharu Live Film Kotodama no Sakiwau Natsu "Boy Meets The Music" @Nippon Budokan 2023》由福山雅治親自擔綱導演，包含現場演出、影像、聲音的整體內容監修，將2023年夏天於武道館舉辦的演唱會《Kotodama no Sakiwau Natsu @NIPPON BUDOKAN 2023》搬上大銀幕。此演場會是時隔3年半、新冠疫情解除後的日本首場LIVE表演，也是日本武道館史上首度開放無人機拍攝的現場畫面。
《Fukuyama Masaharu Live Film Kotodama no Sakiwau Natsu "Boy Meets The Music" @Nippon Budokan 2023》全程使用超過40台攝影機拍攝，包括無人機與360度全景鏡頭，以及杜比全景聲（Dolby Atmos®）環繞音效技術，高品質捕捉現場演出與聲音細節，首度擔任導演的福山雅治期望結合「理想的LIVE聲音」與「理想的LIVE視覺」，重新凝聚起夏日會場裡的熱情歡呼，獻給觀眾一場「超越LIVE表演的理想體驗」的電影作品。